Европейский бунт: в Алеппо взяты в плен 14 иностранных военных советников

Теперь можно ожидать ещё одного экстренного заседания Совбеза ООН, G7, НАТО и прочих западных организаций, ибо то, чего они так боялись, свершилось. Ещё в сентябре наши «Калибры» накрыли бункер с тремя десятками западных офицеров, в отместку за удар самолётов террористической коалиции по сирийской армии в Дэйр-эз-Зауре, но Запад тогда смущённо промолчал, мысленно крестясь, что живыми не достались. Но теперь расклад иной: 14 – это только названные поимённо, точное число пока неизвестно: Mutaz Kanoğlu – Turkey David Scott Winer – USA David Shlomo Aram – Israel Muhamad Tamimi – Qatar Muhamad Ahmad Assabian – Saudi Abd-el-Menham Fahd al Harij – Saudi Islam Salam Ezzahran Al Hajlan – Saudi Ahmed Ben Naoufel Al Darij – Saudi Muhamad Hassan Al Sabihi – Saudi Hamad Fahad Al Dousri – Saudi Amjad Qassem Al Tiraoui – Jordan Qassem Saad Al Shamry – Saudi Ayman Qassem Al Thahalbi – Saudi Mohamed Ech-Chafihi El Idrissi – Morrocan «Благодаря полученной информации, сирийские власти обнаружили штаб — квартиру высокопоставленных офицеров НАТО в подвале на площади в Восточном Алеппо и захватили их живыми. Некоторые имена уже были даны сирийским журналистам, и мне в том числе. По паспортам арестованные офицеры из США, Франции, Великобритании, Германии, Израиля, Турции, Саудовской Аравии, Марокко, Катар и т.д. В свете их национальностей и их ранга, я вас уверяю, что сирийское правительство получило очень важную улику против тех государств, которые поддерживают мировой терроризм». Как видно из сообщения сирийского журналиста Саида Хилала Алшафири, там шпана со всего света собралась. Теперь вопрос: почему не опубликовали данные остальных? Открыли миру мелочь – сержантиков-адьютантантиков да капиташек чутка? А остальные – полковники да генералы? Скажи, читатель, сколько продержится правительство Великобритании или Германии, если завтра откроется, что советниками ИГИЛ в Восточном Алеппо сидел генералитет НАТО? День, два? Или опять спишут на кремлёвскую пропаганду? Сейчас уже не пройдёт номер со смущённым шарканьем ножкой, придётся реагировать, ибо офицеры вполне себе живые, а на Востоке знают, как языки развязывать. Проводить спецоперацию по их освобождению никто не будет, это означает полномасштабную войну с участием РФ, что никому не надо. Кроме Клинтон и Обамы, но они в пролёте. Следующий вопрос: кто должен объявить об этом на весь мир, Асад или Путин? Вроде как с Трампом отношения налаживают, а тут такая подстава… Хотя Трампу это только на руку играет, мол, видите, американцы, Обама террористам советовал, как правильно древним скульптурам головы кувалдами отбивать, как правильно печень вырезать (ну да, гены дедушки-каннибала никакое президентство не сотрёт)!



Самый главный вопрос: что ждёт теперь Европу? Народ выйдет на улицы с требованием сместить к чертям правительство, сотрудничающее с террористами? Может быть, и выйдет. А не натравят ли на митингующих не полицию, а самих мигрантов из той же Сирии? Вполне возможно, и вот почему.

Кто бежал в Европу? Отнюдь не простые мирные жители. Нормальные патриоты своей Родины взялись за оружие и встали на защиту страны от проплаченных Западом орд отмороженных напрочь боевиков. А как мы знаем, до 75% беженцев составляют мужчины возрастом до 40-45 лет, самые боеспособные мужики. То есть мы имеем 1,5-2 млн «спящих» боевиков, которые по команде начнут бардак.

Зачем это действующим правительствам? Очень просто: призвать нацию к объединению. Чтобы народ, эти несчастные люди, что ещё вчера кричали “Je suis Alep”, сплотились вокруг правительства, а не против него. Опять же, для удержания власти все средства хороши. И если не гнушались посылать генералов консультировать боевиков ИГИЛ, почему бы не приказать тем же боевикам, только не таким бородатым, успокоить население? А потом объявить, что вот сейчас мудрое правительство всё решит, а там, в Алеппо и прочих местах, наших вовсе и не было, это просто информационный вброс от RT и прочих московских журналистов.

Таким образом убивается сразу два зайца. Заяц первый: народ моментально забывает о советниках ИГИЛ перед лицом новой угрозы. Заяц второй: есть прекрасный повод выкинуть мигрантов из своих стран обратно в Средиземное море. Где 85% потонет, не доплывя до той же Турции. Автор запасся сухариками и минералкой и с нетерпением ждёт развития событий.

Автор: Валерий Усачёв

статью прочитали: 195 человек

Комментарии