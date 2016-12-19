Безоговорочная победа России. Совбез ООН достиг исторического компромисса

Членам Совета безопасности ООН удалось достичь компромисса по поводу процесса эвакуации мирных жителей из Алеппо, сообщает Le Parisien. Постпред России в ООН Виталий Чуркин, который ранее грозил наложить вето на французский проект, признал, что новый доработанный текст резолюции – хороший. А постпред США Саманта Пауэр, со своей стороны, ожидает сегодня единогласного голосования.

Несмотря на дипломатическое противостояние между Францией и Россией в Совете безопасности ООН, всем 15 членам все же удалось достичь согласия по поводу процесса эвакуации мирных жителей из последней охваченной восстанием зоны Алеппо, пишет Le Parisien.

В понедельник Совбез поставит на голосование проект резолюции по вводу наблюдателей в Алеппо, которые, по словам дипломатов, будут следить за эвакуацией и предоставлением гуманитарной помощи местному населению. Как сообщил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр, некоторые дипломаты еще должны согласовать текст резолюции с правительствами своих стран прежде, чем дать окончательное согласие.

Постпред России в ООН Виталий Чуркин, после того, как он резко раскритиковал французский проект резолюции и пригрозил наложить на него вето, потребовал правок. Которые позже вносились в него в течение более трех часов при закрытых дверях. После чего российский политик дал добро новому документу: «это хороший текст».



