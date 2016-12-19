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опубликовано редакцией на Переводике 19.12.16 16:29
скаут: Miroslav;
 
 

Безоговорочная победа России. Совбез ООН достиг исторического компромисса

Членам Совета безопасности ООН удалось достичь компромисса по поводу процесса эвакуации мирных жителей из Алеппо, сообщает Le Parisien. Постпред России в ООН Виталий Чуркин, который ранее грозил наложить вето на французский проект, признал, что новый доработанный текст резолюции – хороший. А постпред США Саманта Пауэр, со своей стороны, ожидает сегодня единогласного голосования.

Несмотря на дипломатическое противостояние между Францией и Россией в Совете безопасности ООН, всем 15 членам все же удалось достичь согласия по поводу процесса эвакуации мирных жителей из последней охваченной восстанием зоны Алеппо, пишет Le Parisien.

В понедельник Совбез поставит на голосование проект резолюции по вводу наблюдателей в Алеппо, которые, по словам дипломатов, будут следить за эвакуацией и предоставлением гуманитарной помощи местному населению. Как сообщил постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр, некоторые дипломаты еще должны согласовать текст резолюции с правительствами своих стран прежде, чем дать окончательное согласие.

Постпред России в ООН Виталий Чуркин, после того, как он резко раскритиковал французский проект резолюции и пригрозил наложить на него вето, потребовал правок. Которые позже вносились в него в течение более трех часов при закрытых дверях. После чего российский политик дал добро новому документу: «это хороший текст».


По словам Франсуа Делатра, 15 стран-членов Совбеза ООН «достигли взаимопонимания» насчет компромиссного текста резолюции, который основан на французском проекте, отмечает Le Parisien. Он также уточнил, что международным наблюдателям не потребуется разрешение сирийского правительства, чтобы развернуться в Алеппо. Постпред США Саманта Пауэр, со своей стороны, подчеркнула, что в резолюции «содержатся все необходимые аспекты, позволяющие установить контроль ООН», поэтому она «ожидает единогласного голосования» в понедельник.

На странице Twitter французского представительства в ООН представлены основные требования резолюции, сформулированные ранее Францией, констатирует Le Parisien. Первое требование – безопасная эвакуация мирных жителей; второе – создание гуманитарных коридоров; третье – защита больниц, говорится в статье.

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теги: Россия, США, Сирия, ООН  
   
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