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опубликовано редакцией на Переводике 19.12.16 23:33 скаут: serge.medvediev; переводчик serge.medvediev;

Ссылка на оригинал Бессилие ОБСЕ Украинский кризис буквально возродил ОБСЕ, организацию, которая уже считалась забытой и чуть ли не атавистической. Ведь никто не думал, что Холодная война может повториться. Однако и здесь пришлось столкнуться с отсутствием нормальной мониторинговой миссии, которая бы четко фиксировала выполнение договоренностей с обеих сторон. ОБСЕ не может справиться с этой задачей.



В начале украинско-русского конфликта представители ОБСЕ вообще не реагировали на вызовы, делали вид, что не видят террористов, избегали четких ответов, отказывались выезжать в зону конфликта. После того, как был изменен руководитель миссии, они резко начали видеть передвижения российских войск, обстрелы и называть вещи своими именами, но этого, как оказалось, недостаточно. Речь идет о несовершенстве системы в целом. Война в Украине доказала, что инструменты ОБСЕ ограничены, и если организацию не реформировать, она исчезнет как неэффективная.



Украинская сторона настаивает на необходимости продвижения идеи вооруженной миссии, но все переговоры упираются в сопротивление России, которая блокирует обсуждение мандата такой миссии, заявляя, что вооружение на данный момент не будет играть необходимой для стабилизации роли. В Киеве же, разумеется, практически не видят возможности проводить выборы в условиях отсутствия вооруженной миссии, которая не только должна обеспечить безопасность процесса, но и должна обеспечить разоружение. Для этого нужна реальная сила и в данном случае не обойдется несколькими сотнями невооруженных людей, которые просто будут работать над организацией выборов.



Вот и выходит, что ОБСЕ не может реализовать свои же прописанные в уставах фундаментальные принципы, поскольку такие члены как Россия их нарушают, оставаясь членом организации. Именно поэтому на сегодняшний день вызрела необходимость фундаментальной реформы этой структуры. Об этом же недавно заявил Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер, по словам которого, уже давно назрел раскол в организации из-за разного подхода к решению вопросов безопасности.



Оно и очевидно, поскольку в условиях новой поляризации мира организация, которая включает в себя страны нескольких континентов, не может не испытывать центробежные тенденции вообще. Причины того, что ОБСЕ находится в таком положении, состоят в том, что после окончания холодной войны и после распада СССР, организация держалась на границах, которые представлялись незыблемыми. И эти границы волевым усилием одной страны были просто отменены, то есть, была разрушена та географическая конструкция, внутри которой жила Организация безопасности и сотрудничества в Европе. Поэтому нет ничего удивительного в том, что ОБСЕ переживает кризис.



Сейчас понятно, почему данная проблема актуализировалась именно сейчас. Впервые со времён Второй мировой войны Европа стала территорией вооружённых конфликтов, и надо было искать площадки, которые могли бы стать местом для коммуникации воюющих сторон, и функции посредника ОБСЕ до сих пор пытается выполнять.



Но во всех последних конфликтах (в Югославии, Приднестровье, Нагорном Карабахе, а теперь - и в конфликте на Донбассе) мы видим, что ОБСЕ перестала быть нейтральной площадкой для коммуникации между противоборствующими сторонами. ОБСЕ откровенно занимает позицию одной из сторон. С учетом того, что сильные политические игроки стараются привлечь ОБСЕ на свою сторону, было очевидно, что это приведёт к кризису внутри организации.



Именно поэтому возникла необходимость всем ведущим игрокам обсудить реформу организации. Причём реформа нужна не по части полномочий. Необходимы базовые реформы, включая четкое определение границ. ОБСЕ просто обязана стать по-настоящему политической организацией, которая защищает свои правила, принципы и ценности. И если кто-то их нарушает, он должен быть наказан. Также должны быть разработаны четкие механизмы, как возвратиться к действующим правилам.

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