Перестаньте дразнить медведя

Один из наиболее серьезных кризисов, стоящих перед Западом, тем не менее в наименьшей степени вызван необходимостью. Он состоит в опасном ухудшении отношений с Россией, которая является по-прежнему страной, которую невозможно игнорировать. При этом, отмечает Роберт В. Мэрри в статье для National Interest, большая часть провокационных действий в отношении России совершалась со стороны ЕС, НАТО и США. Так, НАТО — военный альянс — расширился до самых границ России, развернул элементы ПРО в Польше и Румынии, заигрывал на предмет вступления с Грузией, Украиной, традиционно входящих в сферу влияния России. Официальные лица США помогли свергнуть демократически избранного президента Украины, чье правительство склонялось в сторону России, а также пошли на попытки вырвать Киев из российской орбиты. Когда же Россия ответила на эти шаги присоединением Крыма, где находится стратегически важный порт ВМФ страны, предоставила военную поддержку повстанцем на Востоке Украины, которые не хотят идти на Запад, США и ЕС ввели сокрушительные экономические санкции. Все это и вызывает ярость официальных лиц России. И хотя в западном общественном мнении именно из президента Владимира Путина сделали агрессора и жадного до территориальных захватов автократа, он всего лишь один представитель власти. В Кремле полно представителей элит, которые считают, что их страна находится в осаде Западом, поэтому они готовы идти на агрессивную стратегию, даже если это означает войну.



И такая война, возможность которой нельзя исключать, станет катастрофой для США и Запада. Для США — поскольку отвлечет внимание и ресурсы Вашингтона от более серьезных стратегических угроз, прежде всего, со стороны террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на Ближнем Востоке и усиления Китая в Азии. В ЕС она станет угрозой для восточноевропейских государств.

Тем не менее из всех кандидатов на выборах 2016 года только Дональд Трамп воспринял политику, целью которой является остановка провокационного продвижения Запада на восток, снижение напряженности с Россией и попытка увидеть, в чем заключаются настоящие намерения Москвы.

Во-первых, считает автор, Дональд Трамп должен начать с Украины, которая имеет огромную стратегическую важность для России, тогда как для США эта страна имеет ничтожное значение. Украина разделена между западно-ориентированными украинцами, проживающими на западе страны, и этническими русскими на востоке. Россия на протяжении десятилетий справлялась с этой ситуацией, пусть продолжает дальше. Также нельзя было позволить, чтобы «аннексия» Крыма привела к ухудшению отношений между Москвой и Вашингтоном, поскольку полуостров был в составе России на протяжении многих столетий до того, как был искусственным образом передан Украине Никитой Хрущевым. Более того, около 1,5 млн из 2,3 млн жителей полуостров является этническими русскими. Поэтому США нужно смириться и снять санкции.

Во-вторых, президент США должен гарантировать России, что Запад никоим образом не претендует на Украину, Грузию, Молдавию, Белоруссию или, раз на то пошло дело, любую другую страну, связанную с православной традицией. Никаких претензий в области НАТО. Однако Запад должен четко дать понять, что он пойдет на горячую конфронтацию, чтобы предотвратить вмешательство России в дела европейских странах, традиционно связанных с западной традицией христианства, прежде всего в странах Прибалтики. Они по-прежнему являются ключевой частью западной сферы влияния.

В-третьих, президент США также должен прекратить настаивать на отставке президента Сирии Башара Асада, поскольку целью действий США в Сирии и в Ираке должно стать уничтожение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), тогда как попытки свергнуть Асада мешают борьбе с терроризмом. Они также мешают нормальным отношениям с Россией, которая объединились с Дамаском и поэтому поддерживает регион в своем стратегическом фокусе. США должны сделать то же самое. Врагом является ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не Асад.

Наконец, с помощью дипломатических усилий, направленных на успокоение страхов и раздражения России по поводу экспансии Запада на восток, США должны оттянуть Москву от заигрываний с Китаем. Прочные российско-китайские отношения не в интересах США. Китай является страной, обладающей наибольшим потенциалом для того, чтобы бросить вызов роли США в мире и выдавить Вашингтон из Азии обратно в пределы Гавайев. В случае роста напряжения американо-китайских отношений, которое кажется вполне вероятным, будет крайне неразумно — даже глупо — для США иметь плохие отношения еще и с Россией.

Таким образом, заключает автор, Запад должен дать шанс дипломатии. Необходимо положить конец западным провокациям, дать России пространство, в котором она сможет вздохнуть спокойно. После этого Запад сможет в действительности увидеть, насколько Москва придерживается экспансионистской политики. Если же Россия окажется угрозой даже в таких условиях, тогда западной мощи, возглавляемой США, хватит для разрешения этой ситуации.

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