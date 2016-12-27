Закройте рты, сукины дети!

Не начинают с таких слов, конечно, журналисты, публицисты свои тексты, но, простите, когда приличных слов подобрать не получается, впереди паровоза «здравого смысла» лезут одни эмоции. И, на мой взгляд, вполне себе оправданно. Нет, вы это видели?! Вы слышали, как ехидно, словно гиены, долго ожидающие смерти своей жертвы, смеялись во весь голос, так противно, так грязно и так зловонно оппозиционные мрази?! Слышали, как они радовались изо всех сил крушению в Краснодарском крае российского самолета ТУ-154?! А ведь на его борту находились ЛЮДИ! 92 человека, из которых 8 – члены экипажа, 8 – военнослужащие, 9 – сотрудники федеральных каналов РФ (по 3 человека от НТВ, Первого канала и «Звезды»), а также 64 артиста Ансамбля имени Александрова и правозащитника Доктор Лиза. Событие потрясло не только всю Россию – соседние страны также выразили сочувствие семьям пострадавших, правительству, да в целом всему российскому обществу. А эти твари «волшебные», эти нелюди нашли в себе силы открыто посмеяться, попиариться отчасти за счет чужих жизней! Как тебе, оппозиция, на костях-то танцуется? Удобно? Мягко? Не совестно? Господи, да о какой вообще совести или душе мы сейчас говорим? Чего можно было ожидать от черствых, глупых людей, которым чуждо чувство сострадания, которым до судеб людей нет никакого дела, которые пекутся исключительно за собственный зад. Траур? Гибель? Да плевать они хотели! Для них это не повод, возможно, подняться в глазах общества, проникнуться к нему, чтобы в будущем и к оппозиции непосредственно могло у России возникнуть хоть какое-то доброе чувство. НЕТ! Чужая смерть – лишний повод высказаться «против системы», беспочвенно обвинить государство в случившемся.



Как самое настоящее стадо баранов повело себя оппозиционное «общество». Один сказал глупость и, как говорится, понеслась… Невероятное количество постов в соцсетях, грязных, дурно пахнущих, наполненных таким количеством желчи, что ни в сказке сказать, ни пером описать!

И все, слышите, ВСЕ РАДЫ ЭТОЙ КАТАСТРОФЕ В ЧЕРНОМ МОРЕ!

Ходорковский (обойдется и без имени), о, этот известный «человеколюбец»… Так и прет, просто фонтаном бьет из него некая канализационная жидкость:





А как вам поведение дамочки Божены Рынской? Как вам эта либеральная активисточка, которая называет себя светским обозревателем? В ее календаре, думаю, с сегодняшнего дня прибавилось праздников, знаменательных дней, ведь погибла съемочная группа НТВ.

«Весь ансамбль Александрова… весь! Нет бы весь борт НТВ…. Ну почему именно музыканты? Почему Прекрасный ансамбль? Спасибо, конечно, боженьке за бонус в виде съемочной группы НТВошек, но остальные-то почему?».

Но не подумайте, что прямо все без исключения мрази от природы, нет. Есть люди, которые хоть кого-то пожалели из списка тех, кто находился на борту и, возможно, погиб. Владимир Басманов у себя на Facebook выразил соболезнования Доктору Лизе и пилотам. Остальные… остальных, по его словам не жаль, ведь они, цитирую, «ехали петь песни на трупах, вместе с теми, кто ехал снимать видео про победы армии РФ и Асада, стрелять в еще недобитых оппозиционеров».





А кто-то решил никого не выделять и облить помоями всех. Мандаринов Игорь, о тебе речь идет.





Мало того, нашлись те, кто порадовался гибели этого светлого человека, находящегося ВНЕ политики, – Доктора Лизы. Матвей Иванов написал, что этот правозащитник «получила по заслугам», то есть «за поддержку Донбасса».





Не обошлось и без «Эха Москвы» — кажется, без представителей этого сборища трагедия была бы не трагедией. Вообще, поражаюсь, сколько ж нечисти повылезало, словно грибы после дождя. Напомнил о себе Алексей Венедиктов, который как ЭКСПЕРТ ПО КАТАСТРОФАМ заявил, что «все самолеты Ту-154 были выведены из эксплуатации по технологическим причинам».

С его мнением о том, что смерть людей лежит на Минобороны РФ, согласен журналюга Митя Алешковский, который уверен, что таким образом «избавляются от авиахлама».

Вот всегда в человеке пытаешься найти что-то хорошее, доброе, дать ему второй шанс, шанс исправиться, извиниться, но складывается ощущение, некоторые и вовсе не способны на пересмотр собственных взглядов и убеждений. Пример? Да, пожалуйста! Защитничек украинских интересов – Всеволод Непогодин.





Вот, почитаешь этих товарищей, так диву даешься – как у них получается жить без души? Без чувств? Без чего-то человеческого? Черствые, пустые, холодные… Откуда у этих людей столько ненависти к окружающему миру? Откуда у них столько злых слов? Откуда столько злости?

Аркадий Бабченко, лично меня, и вовсе убил своим высказыванием по поводу страшной трагедии:





А что начало твориться на Украине… Мама дорогая! Гуляния чуть ли не вселенского масштаба. Знаете, от того, что начало твориться там, кажется, даже у некоторых российских оппозиционеров глаза на лоб полезли (и кто бы мог подумать, что это вообще возможно). Соратник Коломойского, мэр Днепропетровска Борис Филатов получил от случившегося самое настоящее удовлетворение:

«Я никогда не спорю с Отцами, а также не склонен к злорадству и пляскам на костях, но думаю, что сегодня Гундяеву будет тяжело объяснить своей пастве, почему вежливые балалаечники вместо празднования «освобождения» Алеппо теперь вынуждены давать концерты чертям в аду».

Некрасиво, неправильно так говорить, но молчать более не можется.

Да пусть вас, глубоко НЕ уважаемые оппозиционеры, либералы и прочий сброд пройдох и провокаторов, хоть раз в жизни накроет волной «трагедий», пусть на вашу долю выпадет ужасное событие, чтобы страдала каждая клеточка вашей никчемной душеньки (а точнее того, что от нее осталось). Посмотрим, как вы запоете, посмотрим, будет ли так же звонко прорезаться ваш голосок из либеральной толпы. Нет, господа, нет! Вы просто закроете рот, раз и навсегда.

Так не доводите же до плохого, не ждите этого «чудесного» момента, закройте рот прямо сейчас, ибо слушать ваши истеричные выпады, маргиналы, мусор цивилизованного общества, более нет сил!

«Плюнуть и растереть»!

Автор: Ева Лисовская

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