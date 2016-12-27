ВКС РФ спешат на помощь: разгром под Аль-Бабом и его последствия

В сорока километрах восточнее Алеппо есть чудное местечко – Аль-Баб. Оно настолько приглянулось боевикам, что все попытки турецкой армии, их приятелей из ССА и курдских отрядов народной самообороны их оттуда выбить уже месяц не могут увенчаться успехом. Пришлось вмешиваться, не бросать же новообретённого союзника на растерзание. Случилось так, что турки попали в спланированную засаду: их пропустили в город, дав занять больницу Аль-Фарук и высотку Джебель Аль-Акил, после чего толпы шахид-повозок со всех сторон ринулись в бой, забирая с собой к Аллаху братьев по вере. Надо сказать, что тактика заманивая вглубь позиций главных сил противника применялась с глубокой древности. Русское войско попало в похожую засаду ещё в 1223-м на р. Калке, так что нам это знакомо. Но у турок такого опыта нет, поэтому казавшаяся близкой победа чуть было не обернулась полным разгромом, если бы не… Правильно, российские ВКС. Решения принимались оперативно, время до полного уничтожения турецких подразделений истекало, поэтому две российские авиагруппы из Су-24 и Су-34 нанесли массированный удар по позициям террористов, дав возможность турецким военным отойти для перегруппировки. Но это сам бой, а каковы последствия? Как это взаимодействие отразится на отношениях с тем же Асадом? Ведь месяц назад Аль-Баб бомбили сирийские ВВС, причём под удар попадали не столько джихадисты, сколько как раз турки. Асаду, наверное, не нравится, что его город пытается захватить турецкая армия, правильно?



В текущей войне это уже второе боевое взаимодействие России и Турции. Первое, к сожалению, привело к гибели пилота О. Пешкова и потере боевого самолёта. Но сейчас, особенно в свете вбивания клиньев между нашими странами, такая боевая выручка может только укрепить сотрудничество.

Здесь можно сказать однозначно: попытки Запада рассорить РФ и Турцию успеха не принесли. Эффект произошёл обратный: мы не только ведём переговоры, не только сами решаем, где встречаться (долой Женеву, да здравствует Астана!), не только подключаем к процессу игроков, которых ранее в такой компании и представить нельзя было (это об Иране), но и нашли точки соприкосновения в борьбе с общим врагом – терроризмом.

Конечно, мы ничего не забываем. Ни погибшего пилота, ни нефтяные караваны ИГИЛ-Турция, ни лагеря отдыха боевиков, ни патологическую ненависть Эрдогана к Асаду… Но факт отрыва сильного игрока от НАТО, а буде он уйдёт, то Альянс может рассыпаться, мы можем расценивать как крупнейшую дипломатическую победу.





И возникает следующий вопрос: Турцию с Ираном за стол усадили, как теперь привлечь четвёртого игрока, саму Сирию, в лице Башара Асада? Не окажется ли Россия в том положении, которое мы же сами всегда высмеиваем? Сможет ли РФ усидеть даже не на двух – на четырёх стульях сразу?

Автор уверен, что сможет. РФ, простите, не страна «третьего мира», которая выбирает себе покровителя, нет. Мы сами создаём условия, в которых ищут нашего покровительства, нашей защиты. Как говорят мораны*, «только собака служит за кусок хлеба, мы же – люди, сами имеющие собак». Но для нас это далеко не собаки, это союзники, партнёры, с которыми можно и нужно вести дела, ибо невозможно воевать бесконечно.

Здесь, конечно, решение будет за Асадом. Но он оказался в очень щекотливом положении. Кроме России, у него больше нет союзников вообще. Все мечтают его свалить. И до поры он будет вынужден делать так, как подсказывает Москва. Другой вопрос, что Россия никогда не ставила вынужденных союзников в неудобное и невыгодное положение.

Словом, ситуация складывается так, что в ближайшее время к тройке РФ-Турция-Иран присоединится Сирия. Вчера замглавы МИД РФ встретился с послом Сирии Риядом Хаддадом, и обсуждали они точно не футбол. Они обсуждали как раз политическое урегулирование конфликта в условиях продолжения борьбы с ИГИЛ. А перед этой встречей была ещё одна, которую провели С. Лавров и М. Чавушоглу, два главы двух МИДов. И обсуждался там тоже будущий мир в Сирии, одновременно с совместным наращиванием ударов по боевикам.

Можно заключить, что МИД РФ готовит почву для четырёхсторонней встречи. Мы не можем с уверенностью сказать, на каких условиях и каким образом будут заключены договорённости, но никто внакладе не останется, это очевидно. Ведь солдат ребёнка не обидит, правда?

*Мораны – воины народа самбуру, Кения.

Автор: Валерий Усачёв

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