Каспаров ру: защищая бесчеловечность

Есть такие информационные ресурсы, на которые зайдёшь – словно в навоз окунёшься. Каспаров.ру , несомненно, один из таких. Все умозаключения авторов, которые публикует данная интернет-газета, похожи друг на друга. Ибо цель одна: переврать, передёрнуть факты, подать под сладким соусом несъедобное, аморальное, безнравственное. Взять хотя бы пост Айдера Муждабаева в защиту журналиста Аркадия Бабченко, который вдоволь поглумился над крушением самолёта Минобороны и гибелью людей. Всколыхнув общественность своими бесчеловечными высказываниями, Аркаша сегодня недоумевает, от чего на него все накинулись? Даже некоторые оппозиционеры проехались по коллеге. Но Муждабаев, променявший в 2015 Россию на Украину, решил встать на защиту чести того, у кого её, собственно, и нет в наличии. Активировав своё красноречие, он обвиняет всех, кто «напал на такого смелого, честного человека, как Бабченко» и с готовностью его же «хоронит». Заранее, чтоб наверняка. И уже виноватых назначил.





Интересно, с чего вдруг травля? Что же сказал Аркаша, который, по словам автора, является «оголённой совестью российского общества»? Посмотрим. С чего вдруг тысячи комментариев возмущённых?

Это честность? А может это бездушие? Аморальность, бесчеловечность? Вот выразил человек такое мнение, а потом удивляется, что ему прилетело обратно, да от тысяч людей. Словно в интернете впервые. Написать такой текст в самый пик трагедии, горя – это теперь называется независимая журналистика?





Но Муждабаев продолжает делать вид, что это нормально. И обвиняет пользователей в том, что они удалили эту мерзость из друзей, и чуть ли не в будущей кончине несчастного Бабченко.





Удивительно, но давайте посмотрим нам правила блога самого Бабченко. За что он банил и отфренживал? Пункт 3 особенно «порадовал». Ведь именно этим и занялся 25 декабря, день трагедии,Аркаша.





И да, «прежде чем сказать – подумай, нужно ли это». Как мы видим, легко давать советы, но только не себе.





Далее, призывы к кому-то порвать на груди рубаху за Аркадия и опять «похороны».





Что на это сказать? Каспаров ру – прибежище для тех, кто обществом нормальным не принят. Если точнее, большинством. А большинство не есть плохо, как преподносят оскорблённые оппозиционеры. Кстати, Бабченко именно один из тех, кто работает против собственной страны.





Вот, что о нём писал Захар Прилепин, известный писатель и журналист.





Так что не надо думать, что этот персонаж доблестью полон. Да ему «травля» в радость. Он уже подсчитал новых подписчиков и радостно поделился этим на своей странице в Фэйсбуке. Да и вообще он так рьяно активизировался, всё пишет, пишет… Второе дыхание открылось, 100 %.





Вот такой на Каспаров ру контент. Стоит ли читать это интернет-издание? То выбор каждого. Но навряд ли то самое большинство , которое возмутилось высказываниям Бабченко, сможет переварить содержание подобного информационного ресурса.





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