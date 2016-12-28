навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
28.12.16   Редакция

Каспаров ру: защищая бесчеловечность

(0)
27.12.16   Редакция

ВКС РФ спешат на помощь: разгром под Аль-Бабом и его последствия

(0)
26.12.16   Редакция

Кабинет новый, а «гибридная война» старая

(0)

последние за вчера, 27.12.16  
20:20   Редакция

ВКС РФ спешат на помощь: разгром под Аль-Бабом и его последствия

(0)
16:35   Редакция

Закройте рты, сукины дети!

(0)
11:21   Редакция

Перестаньте дразнить медведя

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
28.12.16 11:25    
tod Подскажите пожалуйста (1)
28.12.16 09:33    
Олька Просто стихи (690)
27.12.16 19:59    
MisterD С наступающим! (3)
27.12.16 13:49    
MisterD И разошлись они, как в море корабли.. (26)
27.12.16 13:43    
MisterD физическая красота - что это такое? (35)
27.12.16 13:36    
MisterD Кто и как бросил курить? (8)
26.12.16 18:53    
dimka43 Хиханьки с Terra Analytica (31)
26.12.16 13:41    
Eddie1 Россияне недовольны своей страной (97)
 
опубликовано редакцией на Переводике 28.12.16 19:50
скаут: nahakamow;
 
 

Каспаров ру: защищая бесчеловечность

Есть такие информационные ресурсы, на которые зайдёшь – словно в навоз окунёшься. Каспаров.ру , несомненно, один из таких. Все умозаключения авторов, которые публикует данная интернет-газета, похожи друг на друга. Ибо цель одна: переврать, передёрнуть факты, подать под сладким соусом несъедобное, аморальное, безнравственное. Взять хотя бы пост Айдера Муждабаева в защиту журналиста Аркадия Бабченко, который вдоволь поглумился над крушением самолёта Минобороны и гибелью людей. Всколыхнув общественность своими бесчеловечными высказываниями, Аркаша сегодня недоумевает, от чего на него все накинулись? Даже некоторые оппозиционеры проехались по коллеге. Но Муждабаев, променявший в 2015 Россию на Украину, решил встать на защиту чести того, у кого её, собственно, и нет в наличии. Активировав своё красноречие, он обвиняет всех, кто «напал на такого смелого, честного человека, как Бабченко» и с готовностью его же «хоронит». Заранее, чтоб наверняка. И уже виноватых назначил.


Интересно, с чего вдруг травля? Что же сказал Аркаша, который, по словам автора, является «оголённой совестью российского общества»? Посмотрим. С чего вдруг тысячи комментариев возмущённых?

Это честность? А может это бездушие? Аморальность, бесчеловечность? Вот выразил человек такое мнение, а потом удивляется, что ему прилетело обратно, да от тысяч людей. Словно в интернете впервые. Написать такой текст в самый пик трагедии, горя – это теперь называется независимая журналистика?


Но Муждабаев продолжает делать вид, что это нормально. И обвиняет пользователей в том, что они удалили эту мерзость из друзей, и чуть ли не в будущей кончине несчастного Бабченко.


Удивительно, но давайте посмотрим нам правила блога самого Бабченко. За что он банил и отфренживал? Пункт 3 особенно «порадовал». Ведь именно этим и занялся 25 декабря, день трагедии,Аркаша.


И да, «прежде чем сказать – подумай, нужно ли это». Как мы видим, легко давать советы, но только не себе.


Далее, призывы к кому-то порвать на груди рубаху за Аркадия и опять «похороны».


Что на это сказать? Каспаров ру – прибежище для тех, кто обществом нормальным не принят. Если точнее, большинством. А большинство не есть плохо, как преподносят оскорблённые оппозиционеры. Кстати, Бабченко именно один из тех, кто работает против собственной страны.


Вот, что о нём писал Захар Прилепин, известный писатель и журналист.


Так что не надо думать, что этот персонаж доблестью полон. Да ему «травля» в радость. Он уже подсчитал новых подписчиков и радостно поделился этим на своей странице в Фэйсбуке. Да и вообще он так рьяно активизировался, всё пишет, пишет… Второе дыхание открылось, 100 %.


Вот такой на Каспаров ру контент. Стоит ли читать это интернет-издание? То выбор каждого. Но навряд ли то самое большинство , которое возмутилось высказываниям Бабченко, сможет переварить содержание подобного информационного ресурса.


Источник

статью прочитали: 53 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2016
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2016  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 