Прибалтика, давай до свидания! Неподъемная цена за ненависть к России

Сколько веревочке не виться, а катастрофа будет. Пожалуй, именно так можно перефразировать известную поговорку применительно к странам Балтии. Что делать, но так уж повелось, что политический курс страны влияет на экономику. Прибалтам в этом плане крупно не повезло: русофобия вредна для роста благосостояния населения. Попрощайтесь теперь с российским транзитом! А ведь большого ума не надо, чтобы осознать простую вещь: нападки на Россию, ближайшую соседку Латвии, Литвы и Эстонии, до добра не доведут. Постоянные заявления о российской агрессии (которой нет!) и требования к ЕС усилить против России санкции привели к тому, что Россия намерена минимизировать свое участие в транзите через страны Балтии. В будущем и вовсе отказаться от него, задействовав иные транспортные маршруты. Хуже всего то, что руководство стран Балтии не видит очевидного: Москва не мстит, а лишь озвучивает стратегическую цель. Транзитную схему будем менять. Перед прибалтами маячит перспектива лишения статуса государств-транзитеров, что ощутимо ударит по национальным экономикам. Шутка ли, что 12-15% ВВП трех балтийских государств обеспечивается за счет транзита и транспорта? Это основной стержень экономического развития Балтики. Судите сами: доля российских грузов в Латвии составляет 90%, в Эстонии – 93% , грузопотоки в Литве разве что более диверсифицированы: 35% Россия, 35% Белоруссия и порядка 10% Казахстан. Но и Литве не стоит надеяться на белорусский транзит, так как с Минском отношения далеко не радужные. В основном загрузка балтийских портов осуществляется за счет россиян: Клайпеда, терминал Бутинге, Рига, Лиепая, Таллин и Вентспилс, в котором 80% работы порта приходится на российский транзит. Бизнес в Прибалтике обеспокоен, но власти по-прежнему продолжают пребывать в иллюзиях об экономическом будущем страны.



Так, Россия планирует перенаправить экспорт нефтепродуктов из балтийских портов на российские, за которыми уйдут и контейнерные перевозки. Примерные сроки – 2020 год. Брюссель уже может начинать беспокоиться перед принятием нового бюджета. Помимо Брексита подкинут проблему и прибалты. К тому же, надежды литовского руководства на взаимодействие с Минском, скажем сразу, покоятся на весьма шаткой основе.

РЖД предоставило белорусам 20% скидки на транзитные перевозки бензина, дизтоплива и мазута с белорусских НПЗ в российские порты. Теперь ведутся разговоры об увеличении скидки до 50%.

Литовцы начинают нервничать. Посол Литвы в Белоруссии Андрюс Пулокас заявил, что Россия просто желает переманить белорусов, но «я не уверен, что это долгосрочная скидка или это проект, который смотрит в будущее». Но дело в том, что белорусов трудно обвинить в излишней доверчивости. Они свою выгоду никогда не упустят.

Эстонии тоже не повезло. Российскому агрохимическому холдингу «Акрон» уже поручили переориентировать грузопотоки из портов Эстонии на российские терминальные мощности. Таллиннскому порту эксперты уже предрекают участь «запасного порта», на чью долю выпадут лишь те грузы, от которых откажутся россияне. В группу риска (сокращение) автоматически попадают работники, занятные на транспорте, логистике и хранении.

Эстония теряет миллионы евро в год. 357 млн евро в этом году согласно данным Ассоциации логистики и транзита потерял эстонский бюджет. Латвия начнет терять ежегодно по 250 млн евро в год и это еще самый оптимистический сценарий. Пессимистический – миллиард евро ежегодно.

Чем прибалты заменят российский транзит пока еще неизвестно. В любом случае, это не станет равноценной заменой. Надеяться на то, что Москва передумает, не стоит. Россия уже обеспечивает собственными силами больше 1/3 контейнеров, ¾ экспорта газа, 2/3 экспорта нефти, 67% экспорта угля и насыпных грузов. Начать конкурировать за белорусский и казахский транзит и верить, что помощь придет из Пекина? Сомнительный сценарий.





Желание Литвы присоединиться к проекту «Один пояс, один путь» по созданию сети сухопутных коридоров, соединяющих Китай с европейскими рынками, уже известно. Правда, в Вильнюсе, вероятно, забыли, что в этом проекте опять же одну из главных ролей будет играть еще и Россия. Единственный шанс на спасение национальных экономик стран Балтии – договориться с Россией. Опять же, на это не пойдет руководство этих стран.

Следовательно, российские грузы постепенно уйдут с балтийских портов, все меньше будет поступать доходов в бюджет, вырастет безработица и повысится социальная напряженность. Нищая, но «независимая» Прибалтика, ляжет камнем на шею Евросоюза. Интересно, когда в Брюсселе решатся скинуть это ярмо с шеи?

Автор: shaya

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