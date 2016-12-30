Раздел Сирии на зоны влияния: о чем лжет Запад?

Агентство Reuters, ссылаясь на «информированные источник», сообщает, что Россия, Турция и Иран планируют поделить Сирию на неофициальные зоны влияния. Башар Асад пост сохранит и даже получит гарантии безопасности для себя и своей семьи на несколько лет. Насколько можно доверять западным источникам информации и не сыграет ли сообщение Reuters роль «троянского коня»?

Что нам известно о развитии ситуации в Сирии?

Во-первых, Москва и Анкара достигли соглашения по Сирии и разработали план о перемирии всем сторонам конфликта. Сегодня во всех районах Сирии, где продолжаются бои между оппозицией и правительственными войсками, будут прекращены боевые действия. Само собой, террористические группировки не подпадают под режим перемирия.

Во-вторых, по словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, кандидаты на замену Асада обсуждались, но достичь итогового соглашения будет непросто. Кремль же пока не дает официальных комментариев относительно соглашения по Сирии.





В-третьих, представители вооруженной оппозиции («Ахрар аш-Шам») недовольны тем, что Москва не желает исключить удерживаемый ею анклав Восточная Гута под Дамаском из соглашения прекращении огня. Они заявляют, что переговоры бесполезны, если правлению Асада в Сирии не будет положен конец.

В-четвертых, курдские формирования в Сирии и их союзники высказали намерение утвердить план федерализации севера страны. Им нужна собственная автономия, что продолжает вызывать озабоченность Анкары по причине вероятной активизации курдских сепаратистов в Турции. Штатам и правительству Асада такая идея тоже не по нраву.

В-пятых, глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу в очередной раз подтвердил, что пока Асад остается у власти в Сирии, установление мира в стране невозможно.

Ну, и, наконец, последнее: в Сирии нужно бороться с террористами, а не заниматься выбором кандидатуры на пост президента страны. Не стоит менять приоритеты, пытаясь решить собственные геополитические задачи.

Важно и то, что США не были приглашены к участию в переговорах. Американские политики хоть и обижены, но на словах уже заявили, что если соглашение будет работать, то они его поддержат. Политическая провокация с убийством российского посла Карлова в Турции также не сработала. Анкара и Москва не свернули сотрудничество, в частности и по Сирии тоже.

В Сирии террористы терпят поражение от правительственных войск при поддержке ВКС России. Поэтому просто так свергнуть Асада не получится, как и заменить его угодным той же Турции кандидатом. Придется учитывать и мнение Москвы в этом вопросе. К тому же, если успокоить Анкару тем, что курды не станут проблемой, разговор станет легче вести.

Грядет переходный период, в который основными задачами сирийского государства станут окончательная ликвидация террористических группировок, восстановление разрушенных войной районов и подготовка к будущим выборам в стране. Только народ должен выбирать главу государства, но не как не внешние силы. Именно в этом и заключается суверенитет государства. Россия это принимает, Турция будет вынуждена принять, как и другие государства. Никакого давления извне.

Если агентство Reuters в этом видит разделение Сирии на зоны влияния, то это либо недомыслие и политическая близорукость, либо преднамеренное искажение информации. Россия всегда выступала за целостность Сирии, а вопросы ее федерализации если и будут обсуждаться, то лишь при участии и согласии официальных сирийских властей.

На мой взгляд, позиция Москвы давно уже была озвучена и не вызывает двоякого толкования. Цели и желания руководства Ирана и Турции остаются на их совести. Пока же это больше похоже на западные домыслы… Поэтому не стоит терять бдительность. Запад может еще парочку приготовить в Сирии.

Автор: Николай Киреев