Во Франции «пророк» проснулся: Европа – спаситель мира?

Французское издание Le Figaro пророчит Европе спасение мира от «национального эгоизма» России, США и Китая. Пока великие державы увлеклись прагматизмом и цинизмом, европейцам следует вернуть свое влияние и воззвать к остальному миру. Чего опасаются в Европе? Активная внешняя политика России, победа Дональда Трампа на президентских выборах в США, стремление Китая усилить свое влияние в Центральной Азии и взаимодействие с Москвой свидетельствует о подъеме национализма в этих странах. Le Figaro пишет, что на их фоне старые системы многостороннего взаимодействия кажутся «слабыми и наивными».

Политологи и аналитики склоняются к мысли, что в сферу международных отношений возвращается «унилатерализм». Реализм начинает играть в политике все более важную роль, а не идеализм и наивность.

Так, президент США Дональд Трамп желает «сделать Америку снова великой» и «присоединиться к клубу великих держав во главе с Россией Владимира Путина и Китаем Си Цзиньпина, которые заботятся исключительно о собственных интересах». Европа же остается в стороне, по рукам и ногам повязанная международным правом и многосторонним взаимодействием. Этакий плюшевый мишка «против Фрэнка Андервуда».





Другими словами, французское издание пытается защитить систему мультилатерализма, зародившуюся в Европе в эпоху Просвещения. Только так можно сохранить мир, избежав военного противостояния, свидетельство чему расцвет ООН в первой половине XX века.

Мультилатерализм — организация международных внешнеэкономических отношений, основанных на механизмах, позволяющих каждой стране пользоваться привилегиями в отношениях со всеми партнёрами.

Во Франции попытались переосмыслить международные отношения с начала «холодной войны» между СССР и США, в результате чего мир оказался под властью Америки после распада Союза. Издание считает, что сначала Штаты игнорировали ООН (Косово), потом Россия (Крым, война на Донбассе, поддержка Асада в Сирии), а теперь и Китай в Южно-Китайском море.

Теперь от действий европейских правительств зависит, какая роль будет уготована Европе: равенство или вассалитет? Я бы не стала равнять действия США в Югославии и крымский референдум (про войну на Донбассе тот еще бред!), но мозги европейцев изрядно затуманены, стоит признать.

Европейцы обеспокоены и тому есть причины. Слишком много разговоров о потенциальной ядерной войне, экономических войнах, гонке вооружений слышится в последнее время на Западе. Только вот издание упустило из виду такой важный момент, как постоянные призывы российского лидера Владимира Путина к сотрудничеству и диалогу.

Кто вводит санкции против России? Только США? Нет, в Брюсселе рады к ним присоединиться. Подпевая в унисон Вашингтону о мнимой российской агрессии. Россия размещает свои военные базы вдоль границ Польши и прибалтийских государств или это НАТО старается взять в кольцо нашу страну? А кто входит в Альянс, французы, случайно, не забыли?

Лицемерные призывы к сохранению и защите европейской системы якобы основанной на международном праве и уважении суверенитета других государств нас изрядно утомили. Пора бы перейти от слов к делу и начать диалог с Россией и Китаем. Европа не способна диктовать свои условия миру, в какие бы красивые формы не облекала свои намерения.

Желаете мира в Европе? Откажитесь от завуалированной агрессии и не принимайте участие в сомнительных военных операциях для начала. Примите как факт желание России, США и Китая защищать свои национальные интересы, но при этом защищайте свои.

Баланс сил и нормальная дипломатическая работа – вот что поможет установить мир в Европе. Пора научиться делать правильные выводы.

Автор: shaya

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