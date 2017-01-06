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06.01.17   Редакция

«Город 812»: портал для розовощеких дилетантов

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опубликовано редакцией на Переводике 06.01.17 19:04
скаут: igorrr_1;
 
 

«Город 812»: портал для розовощеких дилетантов

Подобные тексты никогда не оставляют равнодушным. И слава Богу, что их читает очень мало людей. Потому что становится стыдно за то, что авторы отвратительных «творений» являются гражданами России, против которой они же и работают.

Являться противником политически и морально «здоровой» оппозиции нелогично. Когда адекватные люди указывают на реальные проблемы с целью обратить на них внимание властей и найти решение — в этом ничего плохого нет. Наоборот, это даже хорошо. Другое дело, когда отвращение к Родине идет от сердца. Когда читая сплошной, ничем не аргументированный эмоциональный бред розовощекого колумниста, понимаешь, насколько некоторые люди прогнили душой.

Самое первое предложение в этой статье сразу сигнализирует о том, что человек исполняет политический заказ.

«Сколько сирийских детей и женщин погибло под российскими бомбами в Алеппо – подсчитать невозможно...»

Согласитесь, будет глупым полагать, что автор не в состоянии промониторить информацию по теме в 21 веке. Генштаб РФ не раз говорил: ВКС РФ не наносила авиаудары по жилым кварталам сирийского города Алеппо.

«Воздушно-космические силы России и ВВС Сирии не применяются в ходе операции по освобождению Алеппо с 18 октября, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской.»

До 18 октября российская авиация помогала войскам САР войти в город. Это означает, что авиаудары наносились по позициям самопровозглашенного исламского халифата, находящимся на подступах к Алеппо.

Автор призывает не верить официальной информации, намеренно унижая как телеканал, так и Россию:

«Вести» сказали, что вместо крови томатный сок размазали – ну ок, все поверили, так ведь удобнее."

Правда, фактов фальсификации видеороликов и фотографий с «жертвами бомбежек» в Алеппо предостаточно. Организованные группы, работавшие в этом направлении, задерживали как непосредственно в городе, так и за пределами Сирии.

«...зачем наша армия влезла в очередную ближневосточную мясорубку – в стране никто толком не понимает.»

Честно говоря, эти «розовые очки» уже начинают напрягать. Узколобость автора (как и портала, публикующего подобную ересь) в совокупности с отсутствием стратегического мышления в итоге выливаются в такие тезисы. Просто автор никогда не думал, что его может настигнуть, к примеру, участь стать простым смертником.

Россия борется с мировым терроризмом. Россия заботится о своей безопасности. Россия переживает, чтобы лживые подонки, кропающие ангажированные тексты, могли и дальше также свободно сидеть и выражать свои «глубокие» мысли на письме. Вместо того, чтобы на них надели пояс шахида, и отправили на самоуничтожение, пока их жены в парандже будут удовлетворять желания групп упоротых исламистов.

Так что, Андрей Лошак? Не желаете такой участи? Поэтому Россия в Сирии.

Хочется отметить, что такие грандоеды привыкли жить в тепличных условиях. От этого и становятся растениями и моральными уродами, готовыми за деньги сделать все. Эдакие политические проститутки. А помойки типа портала «Город 812» собирают у себя подобную грязь. За что и получает очередной бал в «рейтинге НЕдоверия» проекта «Газета о Газетах».



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