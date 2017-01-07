навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
07.01.17   Редакция

Эй, НАТО, так кто ты – стальная птичка или просто «утка»?

(0)
 
06.01.17   Редакция

Агент немецкой разведки привез в Берлин предполагаемого виновника атаки на рождественскую ярмарку

(0)

последние за вчера, 06.01.17  
 
14:00   Редакция

Агент немецкой разведки привез в Берлин предполагаемого виновника атаки на рождественскую ярмарку

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
06.01.17 12:54    
Олька Подскажите пожалуйста (2)
06.01.17 05:57    
Sigemer Россияне недовольны своей страной (99)
06.01.17 01:26    
dimka43 сказка (7)
04.01.17 17:50    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (155)
04.01.17 13:09    
Олька Просто стихи (699)
04.01.17 11:34    
Somov Нужен совет по фильмам (1)
04.01.17 00:35    
Олька Россия (41)
30.12.16 20:11    
3674721 Москва (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 07.01.17 11:11
скаут: Miroslav;
 
 

Эй, НАТО, так кто ты – стальная птичка или просто «утка»?

Ну, здравствуйте, приехали, а если быть точнее, то прилетели. НАТО, ау! Это что вообще было? Теперь еще и в Альянсе есть смертники? Я, конечно, понимаю, дурной пример заразителен, но чтобы настолько…

Поясню, сегодня ночью чуть было не произошла «долгожданная встреча» двух «старых друзей» на высоте 6 тыс. метров – натовского военного самолета и российского пассажирского, последний из которых спокойно, подчеркну, САНКЦИОНИРОВАННО пересекал воздушный коридор, направляясь с Сахалина на Курилы. Все было прекрасно у нашего лайнера, пока на горизонте не нарисовался нежданный гость. Если в НАТО Россию хотели этим шагом удивить, то у них, думаю, получилось. Сюрприз удался. Но зачем дальше-то усугублять? На запросы с земли военный самолет не отвечал и, кажется, менять курс не собирался.

Тогда пилотами лайнера Bombardier было принято решение об экстренном снижении во избежание несчастного случая, которого в НАТО будто бы и добивались. А дальше… дальше эти самые нежданные гости решили не менять тактики и остаться «неизвестными» — на связь с диспетчерами так и не вышли. Действительно, а зачем вообще?


Тем более что их нахождение в том воздушном коридоре было не санкционировано. Хотя… когда это в принципе мешало представителям НАТО?

Если у кого-то из защитников Североатлантического альянса до сих пор возникают сомнения о том, что это был самолет именно натовский, то спешу вас огорчить – сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта удалось зафиксировать, и он, согласно международной классификации, относится как раз к воздушным судам блока НАТО.

Безусловно, вероятность того, что это была вовсе не натовская железная птичка, есть, но если уже и либералы в России отреагировали на данную новость, то, сомневаться точно нельзя. Правда, конечно же, они несколько все переврали… перепридумывали, фантазия же богатая.

В общем, на Дожде появилась следующая новость:

«Российский лайнер опасно сблизился с иностранным самолетом возле Курил».

Инфоповод, конечно же, соответствует тому, что был распространен и другими СМИ, но формулировка… стоит переставить местами два слова и все – Россия тут же становится врагом, а НАТО – почти пострадавшими беднягами, которым удалось «увернуться» от агрессивно настроенного российского пассажирского лайнера.

Но вот тут-то начинается все самое интересное. Сейчас появилась новость о том, что никто ни с кем не сближался – об этом сообщили представители авиакомпании «Аврора», которая занимается обслуживанием рейсов на Сахалин и Курилы. Правда, широкого распространения она так и не получила (по крайней мере, пока что).

И ведь «показания» сходятся – в НАТО также заявили о том, что не было совершено никаких вылетов в район Сахалина и Курил военных самолетов.

Так, что же это было? И было ли вообще…

Автор: Ева Лисовская

статью прочитали: 35 человек

   
теги: Россия, НАТО  
   
Комментарии  Материалы по теме 
  30.12.2016 19:42  
-

О, Боже, Латвия нас раскусила!
Помните, не так давно Литва истерила по поводу кранов российского производства, с которых наша страна якобы получает всю необходимую информацию о НАТО, телодвижениях его военной техники – уж очень много подозрительных совпадений.

читали: 12219 , обсуждали: 3

читать далее
  18.12.2016 20:00  
-

Европейский бунт: в Алеппо взяты в плен 14 иностранных военных советников
Теперь можно ожидать ещё одного экстренного заседания Совбеза ООН, G7, НАТО и прочих западных организаций, ибо то, чего они так боялись, свершилось.

читали: 15843 , обсуждали: 4

читать далее

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 