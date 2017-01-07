Эй, НАТО, так кто ты – стальная птичка или просто «утка»?

Ну, здравствуйте, приехали, а если быть точнее, то прилетели. НАТО, ау! Это что вообще было? Теперь еще и в Альянсе есть смертники? Я, конечно, понимаю, дурной пример заразителен, но чтобы настолько… Поясню, сегодня ночью чуть было не произошла «долгожданная встреча» двух «старых друзей» на высоте 6 тыс. метров – натовского военного самолета и российского пассажирского, последний из которых спокойно, подчеркну, САНКЦИОНИРОВАННО пересекал воздушный коридор, направляясь с Сахалина на Курилы. Все было прекрасно у нашего лайнера, пока на горизонте не нарисовался нежданный гость. Если в НАТО Россию хотели этим шагом удивить, то у них, думаю, получилось. Сюрприз удался. Но зачем дальше-то усугублять? На запросы с земли военный самолет не отвечал и, кажется, менять курс не собирался. Тогда пилотами лайнера Bombardier было принято решение об экстренном снижении во избежание несчастного случая, которого в НАТО будто бы и добивались. А дальше… дальше эти самые нежданные гости решили не менять тактики и остаться «неизвестными» — на связь с диспетчерами так и не вышли. Действительно, а зачем вообще?



Тем более что их нахождение в том воздушном коридоре было не санкционировано. Хотя… когда это в принципе мешало представителям НАТО?

Если у кого-то из защитников Североатлантического альянса до сих пор возникают сомнения о том, что это был самолет именно натовский, то спешу вас огорчить – сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта удалось зафиксировать, и он, согласно международной классификации, относится как раз к воздушным судам блока НАТО.

Безусловно, вероятность того, что это была вовсе не натовская железная птичка, есть, но если уже и либералы в России отреагировали на данную новость, то, сомневаться точно нельзя. Правда, конечно же, они несколько все переврали… перепридумывали, фантазия же богатая.

В общем, на Дожде появилась следующая новость:

«Российский лайнер опасно сблизился с иностранным самолетом возле Курил».

Инфоповод, конечно же, соответствует тому, что был распространен и другими СМИ, но формулировка… стоит переставить местами два слова и все – Россия тут же становится врагом, а НАТО – почти пострадавшими беднягами, которым удалось «увернуться» от агрессивно настроенного российского пассажирского лайнера.

Но вот тут-то начинается все самое интересное. Сейчас появилась новость о том, что никто ни с кем не сближался – об этом сообщили представители авиакомпании «Аврора», которая занимается обслуживанием рейсов на Сахалин и Курилы. Правда, широкого распространения она так и не получила (по крайней мере, пока что).

И ведь «показания» сходятся – в НАТО также заявили о том, что не было совершено никаких вылетов в район Сахалина и Курил военных самолетов.

Так, что же это было? И было ли вообще…

Автор: Ева Лисовская

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