Конец хорошим временам! Фондовые рынки США рухнут после инаугурации Трампа

Победа Дональда Трампа спровоцировала одно из крупнейших ралли на фондовом рынке. Однако в Morgan Stanley предостерегают, что его инаугурация может положить конец этим хорошим временам. Во вторник индекс S&P 500 подскочил на 1%. Таким образом, прирост с 8 ноября составил 6% на фоне разговоров о том, что президентство Трампа и политика, осуществляемая республиканцами в Конгрессе США, будут стимулировать рост.



Все это хорошо, но практически рекордный уровень, на котором находятся американские акции, отражает эти настроения, и начало президентства Трампа 20 января станет отличным моментом для того, чтобы сократить позиции по акциям, говорится в сообщении банка.

«В конце концов, какие позитивные и реально заметные результаты можно ждать в первые несколько недель после этого? Нельзя удержаться от мысли о том, что республиканцы создали почву для более неопределенного и волатильного прогноза роста экономики и корпоративных прибылей», — отметила команда во главе с главным стратегом Адамом Паркером.

Несмотря на то что перспектива меньшего регулирования, снижения корпоративных налогов и потенциально возможных налоговых каникул для ряда компаний заставляет инвесторов полагать, что это приведет к ускорению роста, скачок доллара может заставить ФРС поднять процентные ставки быстрее, чем ожидалось, предполагают аналитики Morgan Stanley.

Аналитики банка заявляют, что индекс S&P500 завершит 2017 г. на отметке 2300 пунктов – всего на 2% выше текущего уровня, поскольку рост корпоративной прибыли остается уязвимым из-за медленного роста экономики Китая, ситуации вокруг европейских выборов и роста доллара.

15 аналитиков, опрошенных Bloomberg, прогнозируют целевую отметку ниже средней оценки 2,356.

Другие банки также сохраняют осторожность. Jefferies Group LLC, эксперты которой ожидают, что индекс S&P500 вырастет до 2,325 пункта в этом году, заявили на этой неделе, что «бычий» прогноз, который они строили 8 ноября, уже неактуален.

Индекс Dow Jones Transportation Average вырос на 9% после выборов к концу года.

«Ралли в транспортном секторе в большей степени отражает отношение инвесторов к железнодорожным акциям. Нас беспокоит, что укрепление доллара приведет к потере конкурентоспособности производства», — отметил главный глобальный стратег Шон Дарби.

Неопределенность — вот главная тема этого года, так как аналитикам Уолл-стрит особенно трудно строить прогнозы на этот год, учитывая ситуацию в Вашингтоне.

«Трудно вспомнить время, когда смена власти в Вашингтоне оказывала бы такое крупное и неоднозначное влияние на экономику США», — отметили аналитики Bank of America Corp.

В Morgan Stanley ожидают, что следующим шагом рынка станет понижение.





«Для нас это тот момент, КОГДА, а не ЕСЛИ, мы должны снизить эту рефляционную торговлю», — заявили Паркер и его команда.

статью прочитали: 74 человек

Комментарии Материалы по теме