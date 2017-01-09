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опубликовано редакцией на Переводике 09.01.17 17:45 скаут: amneziz;

Ссылка на оригинал Куда развиваться и что планировать? В новую эру с новой стратегией... Куда развиваться и что планировать? В новую эру с новой стратегией... Какие были договоренности у Ивана Грозного с англичанами

Чем же меня заинтересовал именно этот материал, любезно предовставленный на полях ЖЖ,

Ключевая цитата:

" В 1553 году состоялось близкое знакомство Англии и России, которое открыло колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества. Тогда казалось, ничто не может помешать «вечной дружбе и любви» двух стран. "

Здесь хорошо показан Английский деловой стиль, выраженный в стремлении установить свой контроль везде, где только имеется возможность, руководствуясь только выгодой, наглостью, безцеремонностью и безкомпромисностью.

Куда исчезла Великая Тартария? А ведь она существовала еще каких то 200 лет назад... Если увязать дату 1553 и выкладки из этой статьи, то получается, что экспансия Англии, на, так приглянувшийся рынок, повлияла на дальнейшую судьбу будущей России, не косвенно, а буквально. Да и не только судьба России, а и всего Евразийского континента. Англия разыграла джокерную карту - "разделяй и влавствуй".

Заметьте. Иван Грозный дал Англичанам полный картбланш и с этого времени начали появляться карты Евразийского континента, но заметьте, каждая карта одного периода времени сильно зазличается у разных авторов. Мы и сегодня найдем подобные карты ХХ века для евразийского континента и для России в частности, где Россия поделена на непривычные для нашего понимания территориальные деления, это говорит о том, что фантазии авторов о грядущем тереториальном делении были различны как ранее так и ныне. По какому принципу поделить территорию, стоит ли вкладываться в развитие той или иной территории, вид хозяйствования, какая корпорация чем займется и многое другое. Дело в том, что правительство самого богатого государства не желает подчиняться меркантильным интересам и отдавать все свои богатства за здрасьте-спасибо-досвидание...

Ведь смотрите - англосаксонский деловой мир - это семейные кланы!

Чем отличается централизованное государсво по принципу России от древноси до наших дней от англосаксонского типа государственного устройства?

Англосаксонский тип государственности построен на приоритетах семейных корпораций, а государство стоит на службе их интересов и продвигает их интересы на мировой арене политическими методами, а где необходимо и военными, за это те платят. Оплата лоббирования интересов в нашей стране это коррупция, а в англосаксонском мире это норма, такое устройство государственности и определяет внешнюю политику англосаксов.

Еще один момент.

Чем еще отличается англосаксонский тип государственного устройсва от централизованного? - Долгосрочной политикой!

В централизованном государстве политика государства меняется с приходом нового правителя, а в англосаксонской - семейственная приемственность, то есть из поколения в поколение, замыслы принятые однажды продвигаются до их завершения, пусть даже если это займет столетия.



По этому поводу хотелось бы остудить пыл политиков по поводу прихода к власти Трампа, тем более, что к власти он приводит именно крупных "бизнесменов".

Чем может быть ознаменован его приход?

Переходом власти от одной элитной группировки к другой, а парадигма типа государственности остается такой же англосаксонской, эспансивной.

Так, что я не знаю каких перемен мир ожидает от новой власти, я ничего нового.



Сегодня мы пожинаем плоды экономической экспансии мира, после того как Английская колония, СГА объявила себя гегемоном и новую концепцию мирового правопорядка по лекалам, созданым еще в те далекие времена. Сегодня говорят о Глобализации, Голобальном рынке, Глобальной экономике , а правильнее было бы говорить об Транснациональной Мировой Экономике .

Ранее я писал:

" На мой взгляд, понятию "Глобализация" нужно дать более точное определение, которое отвечало бы контексту грядущих перемен - " Транснациональная модель экономики ", в которой такое понятие как "Государство", как таковое, уже не будет играть, ни то, что никакой роли, а и не будет нести какой либо функциональной ценности, национальной и суверенной идентичности - оно превратится в банальный технический термин - " Товарный рынок ". Этот термин всё чаще и чаще проникает в наше сознание подменяя традиционное представление о Государстве и о народе проживающем на его территории, все чаще термин "Государство и народ" подменяется понятием "Товарный рынок и Потребитель".

Для тех, кто уже уверовал, "Государственность" перестала существовать как сущьность мироустройства, стала историческим пережитком и Они готовят мир к переустройству, новому миропорядку. "



Так вот, Экспансия государств, предполагает смену правительств государств не согласных с намерениями, тех, чьи интересы продвигаются для экспансии пригланувшейся территории. На основании чего можно смело предполагать, что прекращение династии Рюриковичей и приход на их место Романовых - проделки англосаксов.



Устройство англосаксонской государственности.

СГА поделена на штаты. В каждом штате своя конституция и законодательство.

В России в 90-е годы провели реформу, в результате которого, каждое территориальное образование типа области или края получило свою конституцию. Не достаёт единственного элемента - Часнтных семейных корпораций и государства, которое служило бы у них на посылках.

Правительством во главе с Медведевым проводится политика разгосударствления и приватизации, а так же снижение роли государства в управлении. Ставленники Англосаксонского мира, наследники гайдаровского правительства продолжают и сегодня трансвормировать наше государство под своё лекало, чтоб в дальнейшем раздробить его и в дальнейшем оно прекратит своё существование.

Настойчивое сопротивление России намерениям агрессоров представляется ими как угроза самому анлосаксонскому миру, поскольку планы по экспансии с каждой попыткой рушаться и видимо терпению уже приходит конец, если на территорию уже оккупированой европы стягивается вооружение НАТО. Вы думаете, что они бояться, что Россия войдет туда с войсками и захватит Европу силой? Нет, они боятся, что если там пройдет очередной референдум и Европейские страны начнут присоединяться к России и тогда англосаксонский мир потеряет свои завоевания на Евразийском континенте, чего они себе позволить не могут. Поэтому есть два варианта, либо развалить Россию изнутри, либо её уничтожить.



Указы Президента В.В.Путина по итогам 2016 года

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД - ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК В свою очередь , сильной стороной программ проектного типа, к числу которых отно­сились майские указы, был переход от отраслевого к проблемному формату опре­деления приоритетов. При этом майские указы - первый прецедент стратегического документа высшего уровня, где контроль осуществлялся не за исполнением мер , а за достижением целевых показателей , отражающих результаты (решение проблем). При этом контроль за их достижением осуществлялся в жестком мобилизационном формате, что повышало шансы на достижение целевых показателей.

Но их слабой стороной стал кулуарный, поспешный и излишне политизированный подход к определению приоритетов . В результате значительная часть поставленных целей оказалась нереалистичной, вырванной из контекста институциональных ограни­чений (например, создание 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест или опе­режающее повышение зарплат работников бюджетной сферы в условиях резкого тор­можения экономики). Использование жестких механизмов контроля для достижения нереалистичных целей любой ценой привело к корректировкам методологии расчета показателей с целью предотвратить неисполнение указов. Это внесло элементы имитационности в процесс практической реализации указов, но не повысило их реальный вклад в социально-экономическое развитие.

При этом наиболее успешным с точки достижения заявленных целей и вклада в социаль­но-экономическое развитие стал проект улучшения позиций России Doing Business Всемирного Банка. Нашей стране не только удалось продвинуться вверх в этом рейтин­ге темпами, беспрецедентными для крупного государства, но и добиться серьезных ин­ституциональных изменений в лучшую сторону, многие их которых приобрели устой­чивый и воспроизводимый характер.

Но и по этому, относительно успешному направлению многие эксперты высказывают со­мнения в отношении реальных масштабов достижений. Ряд сомнений связан с тем, что

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повышение рейтинга может достигаться путем узкого влияния на измеряемые в нем па­раметры, которые далеко не всегда отражают реальные проблемы ведения бизнеса в со­ответствующей сфере

Несмотря на то что реализация майских указов еще не завершена, проблемы, проявив­шиеся на стадии определения приоритетов, приведут к невысокому уровню их реализа­ции, сопоставимому с показателями Стратегии-2010 и Стратегии-2020 ( если не учитывать последующие корректировки методологии расчета некоторых целевых показателей, ма­скирующие недостижение целей ).



"Как и в Советском Союзе Реальные показатели подменяли показателями "Металлоёмкости производства", объёмом освоенных средств".



Стратегические планы государства не обходятся такими отдельными здачами, как прокладка дорог, строительство жилья, школ, медицинских учреждений.

Стратегические планы государства это аксиомы - Здоровое поколение, Качественное образование, Развитая инфраструктура, Передовая наука, Комфортные жизненные условия для населения, Безопасность.

Стратегические задачи государства - Эволюционное развитие с сохранением исторической памяти предков и национального культурного наследия.

Что нам предлагает англосаксонский мир? Торговать, чтобы жить - кто не торгует тому не начто бужет жить.



Не много отступлю от темы вопросом - любите ли вы свою страну и гордитесь ли ей?

Я горжусь и поводов для гордости своей страной более чем достаточно, а прежде всего, что не смотря на постоянную агрессию и вторжения агрессоров наше государство успешно сопротивляется и до сих пор остается единым. Не смотря на то, что нашу историю хают все и извращают кто как может и возвеличивают Цезарей, Македонских, Наполеонов, которые были не то что наголо разбиты но и их государства перестали существать. Все наши правители велики уже тем, что защитили наше государство от распада.



Теперь пришло время привести Россию к процветанию и не нужно лезть в объятия к тем кто этого противится, нужно, чтоб они нас начали уважать. Я не за элиты, а за народы, государств где живут агрессоры. Чем же меня заинтересовал именно этот материал, любезно предовставленный на полях ЖЖ, alindomik Ключевая цитата:Ведь смотрите - англосаксонский деловой мир - это семейные кланы!Чем отличается централизованное государсво по принципу России от древноси до наших дней от англосаксонского типа государственного устройства?Англосаксонский тип государственности построен на приоритетах семейных корпораций, а государство стоит на службе их интересов и продвигает их интересы на мировой арене политическими методами, а где необходимо и военными, за это те платят. Оплата лоббирования интересов в нашей стране это коррупция, а в англосаксонском мире это норма, такое устройство государственности и определяет внешнюю политику англосаксов.Еще один момент.Чем еще отличается англосаксонский тип государственного устройсва от централизованного? - Долгосрочной политикой!В централизованном государстве политика государства меняется с приходом нового правителя, а в англосаксонской - семейственная приемственность, то есть из поколения в поколение, замыслы принятые однажды продвигаются до их завершения, пусть даже если это займет столетия.По этому поводу хотелось бы остудить пыл политиков по поводу прихода к власти Трампа, тем более, что к власти он приводит именно крупных "бизнесменов".Чем может быть ознаменован его приход?Переходом власти от одной элитной группировки к другой, а парадигма типа государственности остается такой же англосаксонской, эспансивной.Так, что я не знаю каких перемен мир ожидает от новой власти, я ничего нового.Сегодня мы пожинаем плоды экономической экспансии мира, после того как Английская колония, СГА объявила себя гегемоном и новую концепцию мирового правопорядка по лекалам, созданым еще в те далекие времена. Сегодня говорят о, а правильнее было бы говорить обРанее я писал:Так вот, Экспансия государств, предполагает смену правительств государств не согласных с намерениями, тех, чьи интересы продвигаются для экспансии пригланувшейся территории. На основании чего можно смело предполагать, что прекращение династии Рюриковичей и приход на их место Романовых - проделки англосаксов.Устройство англосаксонской государственности.СГА поделена на штаты. В каждом штате своя конституция и законодательство.В России в 90-е годы провели реформу, в результате которого, каждое территориальное образование типа области или края получило свою конституцию. Не достаёт единственного элемента - Часнтных семейных корпораций и государства, которое служило бы у них на посылках.Правительством во главе с Медведевым проводится политика разгосударствления и приватизации, а так же снижение роли государства в управлении. Ставленники Англосаксонского мира, наследники гайдаровского правительства продолжают и сегодня трансвормировать наше государство под своё лекало, чтоб в дальнейшем раздробить его и в дальнейшем оно прекратит своё существование.Настойчивое сопротивление России намерениям агрессоров представляется ими как угроза самому анлосаксонскому миру, поскольку планы по экспансии с каждой попыткой рушаться и видимо терпению уже приходит конец, если на территорию уже оккупированой европы стягивается вооружение НАТО. Вы думаете, что они бояться, что Россия войдет туда с войсками и захватит Европу силой? Нет, они боятся, что если там пройдет очередной референдум и Европейские страны начнут присоединяться к России и тогда англосаксонский мир потеряет свои завоевания на Евразийском континенте, чего они себе позволить не могут. Поэтому есть два варианта, либо развалить Россию изнутри, либо её уничтожить.Указы Президента В.В.Путина по итогам 2016 годаАНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД - статью прочитали: 7 человек Комментарии ﻿

