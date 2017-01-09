Гибель цивилизации

Что такое Миллион лет для человека?

Это 10 000 полных поколений..

Задумывались ли вы когда нибудь, на сколько далеко мы можем проникнуть в глубь истории, чтоб правильно выстроить приоритеты на своё будущее?

Доступная нам часть исторического прошлого простирается не более, чем на 500 - 600 лет, та часть истории, которую редактируют и видоизменяют согласно установленному сценарию, опираясь на который, проектируют то будущее, которое необходимо. Кому? Населению планеты, которое считает себя правящей элитой, лишь только для того, чтоб накапливать богатсятво и власть, а всем остальным прививать мысль о стадном рефлексе, дальше которого, всё остальное население планеты эволюционировать не в состонии.

История и знания ранее пятисот - шестисот летнего периода как бы есть, но официального правоприменения она не имеет, потому что официальная история настолько искажена и скорректирована, что связать с ней факты существования истории более ранних периодов не представляется возможным и на каком основании тогда предсказывается тот или иной ход событий, связанные либо с похолоданием, либо с потеплением климата. Прогнозы эти основываются на текущих событиях, но ни как ни на исторических.

Что же это я всё на связь с историческими событиями ссылаюсь?

Наша наука, на основе приобретенных школьных знаний полагает, что, однажды планета Земля, попав в благоприятную климатическую зону Солнечной системы, получила способность дарить жизнь и таким образом, посредством эволюции появился человек разумный и следуя данной логике, жизнь всего живого закончится тем, что у Солнца "выгорит топливо" и жизнь прекратится.

Попутно возникает теория, которая наталкивает на необходимость "человечка разумного" позаботиться о своем спасении, то есть, работать над темой переселения на другие планеты и миры, что бы Род человеческий продолжил свое существование, процветание и накопление знаний, правоприменительная практика этих знаний, стало бы его средством к выживанию.

Наша цивилизация одна из многих.

Хронология цивилизаций

Все концепты связываются в одну, мы произошли из амёбы и эволюцинировали в человека, в течении миллиардов лет, и яко бы это всё происходило на одной планете. Не исключено, что мысль о миграции посетила и ранние цивилизации, поскольку, размерность времени вселенной сильно разнится с размерностью времени, применяемой человеком для своих нужд. Необходимы знания о хронологии событий в расмерности времени вселенной, то есть временные периоды считаются не столетиями, а миллионами лет. То есть, допустим, если век человеческий равен ста годам, то век во вслеленском летоисчислении равен одному миллиону лет. С чего я и начал своё повествование. То есть если наш предок, однажды подумал о спасении, то вероятно предположил, что вселенские законы повторяются, но с временными промежуткоми не постижимыми для человеческого разума, поскольку срок жизни его слишком короток, поэтому необходимы хронологии событий указующие на тот или иной период событий, которые предшествуют следующим событиям в определенной последовательности и соответствующие ответные действия.

Задачи, которые должны при этом должно придерживаться человечество, это сохранение популяции, эволюция популяции, развитие науки способной сохранить цивилизацию и последнее не менее важное - следование хронологии, умение читать её и упреждать возможные последствия.

Хороший пример тому, Календари подобные этому, которые ссчитали время в разных размерностях.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод - мы "Цивилизация Пиллигримов" - Скитальцы вселенной и суда по нашему менталитету, Земля наш последний дом, мы деградировали настолько, что потеряли счет времени, утратили знания, а с этим утратили и способность спасти свою цивилизацию от неминуемой гибели, которая придет в своё назначенное время.

И прогноз...

Предшественники нашей гибели - это:

Глобальное Похолодание климата.

Учащающиеся землетрясения.

Возростание вулканической активности.

Продолжим коммерциализацию нашей жизни и возможно мы себя спасём :)

Наука не берет во внимание тот факт, что:

Планеты удаляются от солнца, а не вращаются по стабильным орбитам.

Солнце имеет свою атмосферу из водорода и гелия, которая так же имеет свою плотность.

Исходя из чего, планеты удаляясь от Солнца выходят и плотных слоёв атмосферы и внутреннее давление планеты выравнивается, что вызывает её естественное увеличение в размерах, при этом магма ищет выход через жерла вулканов, если нет, то земная кора разрывается - происходят землетрясения.

И последнее. Удаление от Солнца сопровождается уменьшением воздействия солнечной активности на планету на расстояние удаления и естественное похолодание климата.

Если Планеты движуться в сторону Солнца и оно поглощает их, то будет происходить сжатие планеты, вулканическая активность, горообразование и глобальное потепление.

Ответы должны быть на Марсе. Если будут найдены останки ранней цивилизации, то мы отдаляемся от Солнца.

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