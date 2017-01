архив



опубликовано редакцией на Переводике 09.01.17 18:36 скаут: nahakamow;

Ссылка на оригинал Как The New Times публикует призывы ЗэКа Олега Навального грабить страну Продолжим навёрстывать упущенное в новогоднюю десятину и обратим своё внимание на публикацию Нового Времени от 28.12.2016 – «Декриминализация по-российски». Автор, вы не поверите, Олег Навальный. Заключённого ИК-5, поселка Нарышкино Орловской области, а по совместительству подельник и брат видеоблогера и просто нехорошего человека Навального Алексея Анатольевича. С преамбулой, которую даёт нам редакция Нового Времени рискнём не согласиться только отчасти, но вот материал нам кажется недостоверным абсолютно.

Итак, собственно по преамбуле.

Выгоднее всего не воровать. Что и демонстрирует своим печальным примером автор.

Дальше идут рассуждения на тему того что судебная система в РФ, по мнению автора, не совершенна и гуманизм, местами чрезмерный, делает поблажки, не тем и не тогда, кому Олег Навальный считает нужным. Свой интерес автор имеет – это очевидно, только рассуждения и правки в законодательстве, которых эти рассуждения касаются относятся к мелким кражам и послаблению наказаний за оные. Причём тут Олег Навальный, который, вспомним, на пару с братом отжал около 4-х миллионов рублей. Сумма как бы намекает, на то, что хищение это не из самых маленьких, оттого и озвученные в тексте примеры с «5000 рублей» примерить на себя у Олега Анатольевича не выходит. Вот он и выдумал для своего творчества воображаемых деятелей, воображаемо обиженных реальной судебной системой. К чему все эти рассуждения нам доподлинно не ясно, чифира что-ли Навальный младший на киче перепил? В таком случае, что употребляет Альбац, публикуя в своём журнале подобные материалы?

Сделать предположения, что данная статья – околонаучная публикация маститого учёного мужа на ниве Юриспруденции как-то тоже не получается. Ведь Олег не в пример своему родственнику финансист. Т.е. как украсть он в принципе представляет, а вот что за это светит – тут уже надо обращаться к специалистам. Может от незнания, которое, естественно, не освобождает от ответственности Олег Навальный и томится в неволе, пока его более подкованный на юридическом поприще брат записывает свои видеоблоги и радуется жизни, поглощая заморские гранты? Оставим это предположение в реестре предположений. Ведь имей оно под собой реальные обоснования, вышло бы, что Алексей Навальный, просто подставил своего брата, чтобы остаться на свободе.

Но от гипотез вернёмся к фантазиям Олега Анатольевича. Он не Юрист, и идёт по другим статьям. Так отчего же тогда берётся рассуждать на темы, которые для него, как и для прочих непричастных темный лес? Очевидец? Репортёр с места событий? Ну осведомлённостью в мыслях и чаяниях тюремной братии он тоже не блещет. Возьмём выдержку из сочинения (даже не знаю, как иначе классифицировать записульку опубликованную Олегом Навальным в The New Times).

Откуда такие данные у Олега Навального – неизвестно. Предположим, что опять чифир был чрезмерной крепости. Но вот, например, у журналистов Российской Газеты немного другие данные. Что характерно, о «беременных афганцах» ни слова.

Ну и что же? Людям, отбывающим наказание, подобное проявление Гуманизма может быть не по душе? Сильно сомневаюсь. Но Олег Навальный изъясняется безапеляционно.

И весь этот «поток сознания» основанный разве что на брожении чайных листьев в затуманенном рассудке брата скандального видеоблогера, завершается следующим:

Немая сцена. Что хотел этим сказать автор нам опять же непонятно. Если призывает к нарушению законодательства – декриминализация точно не для него, а если ляпнул просто для того что бы ляпнуть, то уж извините – место таким вот сочинениям где то в тетрадке или в уютном бложеке, но ни как не на страницах СМИ.

