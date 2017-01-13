«Новая газета» вангует: ожидания на 2017 год

Начал автор издалека – с поездки президента страны в Великий Новгород на встречу к местным рыбакам.







Да, автор начал действительно издалека, но так или иначе, все равно пришел к необходимому знаменателю – к «размышлениям» о российской экономике.





Тем самым, обозреватель «Новой» Борис Бронштейн как бы намекает нам на привязку курса рубля к нефтяным котировкам. Но насколько это сейчас соответствует действительности? По наблюдениям экономистов, эта зависимость уже существенно снизилась и не является критичной. Вот и Банк России также это



Ну и самое любимое нами в исполнении подобного рода «аналитиков» – прогнозирование. Для этого наш автор ссылается на умозаключения другого «эксперта» – Степана Демуры. Да-да, того самого Степана Демуры, которого как-то уволил РБК.









Как видим, прогноз для россиян от Степана Геннадьевича совсем нерадостный. Но это, кажется, только на руку нашему автору, очевидно, желающему погрузить читателя в пессимизм относительно будущего страны.

Если вернуться к личности самого Демуры и точности его «прогнозов», то картина перед нами предстаёт уж совсем удручающая. Но не для нас, а для тех, кто на них ссылается. Так вот, если ввести в поисковике словосочетание «несбывшиеся прогнозы», то тут как тут, у нас всплывает фамилия этого самого Демуры.





И всплывает аж на второй строчке! Вот это уровень! Как раз под стать статейкам «Новой газеты», то и дело пестрящим такими же «авторитетными» мнениями.







Не очень ясно, в какой реальности находится, делая такие прогнозы, Демура, и где именно им наблюдается эта «новая волна падения нефтяных цен». Ведь, проведя несложные манипуляции, легко можно убедиться в том, что нефтяные котировки сейчас находятся на максимальных своих значениях за последние полтора года.





Что касается самого прогноза, а он, напомню, гласит, что баррель будет торговаться на отметке в $9-12, а курс рубля упадёт до 125 рублей за американскую валюту, то давал его Демура летом прошлого года на радиостанции «Серебряный Дождь». Единственная несостыковка в том, что это был прогноз еще на 2016 год. И в этом также несложно убедиться, просто включив запись того самого эфира.

И что же мы видим на самом деле? Если верить календарю, на дворе уже январь 17-го, нефть выше отметки в $55 за баррель, доллар торгуется чуть ниже 60 рублей. Кстати говоря, именно это предсказывал Банк России, в упомянутом ранее прогнозе .

Но обозревателя «Новой» Бориса Бронштейна, видимо, подобный расклад не слишком вдохновил на написание статьи, из-за чего он и был вынужден ссылаться на такого «эксперта», как Степан Демура. За такой материал и присуждаем ресурсу еще один бал к нашему рейтингу недоверия.





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