Пусть русские войдут в Сирию! Сирийская оппозиция молит о помощи

Мировая общественность наконец-то дождалась реакции сирийских вооружённых группировок на предстоящие в Астане переговоры.

Вооружённые группировки с севера Сирии, видимо, не слишком тонко чувствуют текущий политический момент, поэтому отреагировали ультиматумом.

Секретарь Движения «Народная дипломатия» Махмуд Аль-Афанди заявил, что без режима прекращения огня под международным контролем они в Астану не приедут.

«Вооруженные группировки, сосредоточенные на севере Сирии, поставили определенные условия для того, чтобы поехать в Астану, в том числе — прекращение огня под международным контролем», — рассказал аль-Афанди на встрече в Анкаре.

Учитывая тот факт, что до начала переговоров в Астане осталось всего 10 дней, то оппозиция просто ищет способ, как уйти от переговоров. Разумеется, за десять дней никто экспедицию натовских голубых касок не снарядит. Да, и реальные властители повестки – триумвират «Россия-Иран-Турция» никогда на это не согласится.

Показательно, что, по словам Аль-Афанди, делегация от оппозиции для переговоров в Астане до сих пор не сформирована.

Глава делегации сирийской оппозиции, прибывшей сегодня в Москву, Мустафа аль-Шейх тоже желает миротворческой операции, только «голубым каскам» он предпочитает «вежливых людей».



