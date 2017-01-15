Пусть русские войдут в Сирию! Сирийская оппозиция молит о помощи
Мировая общественность наконец-то дождалась реакции сирийских вооружённых группировок на предстоящие в Астане переговоры.
Вооружённые группировки с севера Сирии, видимо, не слишком тонко чувствуют текущий политический момент, поэтому отреагировали ультиматумом.
Секретарь Движения «Народная дипломатия» Махмуд Аль-Афанди заявил, что без режима прекращения огня под международным контролем они в Астану не приедут.
«Вооруженные группировки, сосредоточенные на севере Сирии, поставили определенные условия для того, чтобы поехать в Астану, в том числе — прекращение огня под международным контролем», — рассказал аль-Афанди на встрече в Анкаре.
Учитывая тот факт, что до начала переговоров в Астане осталось всего 10 дней, то оппозиция просто ищет способ, как уйти от переговоров. Разумеется, за десять дней никто экспедицию натовских голубых касок не снарядит. Да, и реальные властители повестки – триумвират «Россия-Иран-Турция» никогда на это не согласится.
Показательно, что, по словам Аль-Афанди, делегация от оппозиции для переговоров в Астане до сих пор не сформирована.
Глава делегации сирийской оппозиции, прибывшей сегодня в Москву, Мустафа аль-Шейх тоже желает миротворческой операции, только «голубым каскам» он предпочитает «вежливых людей».
«Пускай российские силы войдут в Сирию и в любой уголок Сирии, и мы готовы их принять, если придут установить мир в нашей стране»,- заявил бывший генерал вооруженных сил Сирии.
Откровенно говоря, данное предложение не вяжется с последним приказом главнокомандующего о сокращении российской группировки в Сирии. К тому же, президент России неоднократно подчёркивал, что добиться мира в своей стране сирийцы могут только самостоятельно. Никто не сможет искуственно принести в Сирию мир. Возможно, сирийские оппозиционеры пытаются своими провокационными заявлениями втянуть Москву в американский план «второго Афганистана» для России.
Так или иначе, Минобороны России внимательно изучит предложение оппозиции и обязательно даст свою официальную резолюцию. Ну а, подробный план завершающей фазы антитеррористической операции в Сирии будет сформирован уже в Астане.
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