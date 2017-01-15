Лизоблюды в большой политике: прощальная ода Пауэр неудачнику Обаме

Мавр сделал свое дело, мавр может уходить! На своей последней пресс-конференции в качестве постоянного представителя при ООН Саманта Пауэр пропела дифирамбы уходящей администрации Барака Обамы, заявив, что ООН без Америки не способна дать адекватный ответ глобальным вызовам. Два часа продлилась хвалебная ода Саманты Пауэр. Выяснилось, что Организация Объединенных Наций просто бессильна перед терроризмом, эпидемиями и стихийными бедствиями без руководящей роли США. Намек понятен, выводы сделаны. Курс на продвижение Америки должен быть продолжен, как завещала Пауэр. Не обошлось и без слов о пресловутой американской исключительности. «Мы знаем, что такое будет происходить, так что в наших интересах сделать эту организацию более дееспособной, и этого никогда не случится, если в ее составе не будет США, которые в статусе лидера действуют с позиции сотрудничества, взаимоуважения и (в рамках) концепции коллективной безопасности и общечеловеческих ценностей». Слова о сотрудничестве и взаимоуважении, которых якобы придерживалась администрация Обамы в контексте взаимоотношений с Россией, удивляют. Впрочем, Пауэр покидает свой пост в конце следующей недели и, возможно, на ее место придет человек, благодаря которому эти слова перестанут звучать столь глупо и самонадеянно. Постпред США отметила, что ни одна страна не может в одиночку урегулировать международные конфликты, но Вашингтон имеет «очень много рычагов влияния» и должен продолжать эффективно их использовать. В ответ на критику в адрес администрации Обамы, дипломат заявила, что не жалеет о принятых в Вашингтоне решениях.



Пауэр гордится тем, что работала с Бараком Обамой:

«Возможно, в будущем, оглянувшись назад, я решу, что он был прав, не послушав меня в некоторых случаях, но я очень горжусь тем, что была связана с президентом, который столько трудился в интересах мира, так страстно заботится о сохранении нашей планеты для будущего поколения».

Интересы мира и Обама?

Оказывается, американский президент не только в Сирии отметился «трудами во имя мира», но и буквально спас Западную Африку от лихорадки Эбола. Но больше всего порадовало ее замечание о том, что о государстве можно судить «по его отношению к прессе». Сразу вспомнилась кампания Запада против RT и Sputnik. Да и сама пресс-конференция прошла под строгим контролем. Только «проверенным» журналистам дали слово.

Стоит ли сомневаться, что в их числе оказались журналисты агентств Reuters, Associated Press и AFP? Они задавали вопросы ни о чем, чтобы не поставить Пауэр в неудобное положение. Но без конфуза не обошлось, когда ее спросили насчет обвинения, выдвинутого в США против родственников Пан Ги Муна. Впрочем, Пауэр проигнорировала его, как и вопрос, касающийся эпидемии холеры в Гаити, в возникновении которой винят ООН.

Отработали в целом как по нотам. Похвальба Пауэр с нотками ностальгии, философские вопросы прикормленных журналистов и, как заключительный аккорд, предупредила (своего сменщика?) о необходимости сохранить твердые позиции США в ООН, чтобы Китай и Россия их не потеснили.

Лебединая песнь спета… Уже стало известно, что место неадекватной Саманты Пауэр займет губернатор штата Южная Каролина Никки Хейли. И чем же Пауэр займется сейчас? После того, как «голос совести для внешнеполитической элиты США» отправили на покой?

Автор: Николай Киреев

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