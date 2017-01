архив



опубликовано редакцией на Переводике 25.01.17 15:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu “NEO - New Eastern Outlook”,

"Is Trump the Back Door Man for Henry A. Kissinger & Co?" Глобальная сеть - 09 января 2017 г. Не является ли Трамп неофициальным представителем Генри Киссинджера и Ко.? Выражение "Back Door Man" (дословно - "человек, приходящий через заднюю дверь", прим. перев.) имеет несколько дополнительных значений. В оригинальной песне, написанной Вилли Диксоном, речь идет о мужчине, у которого роман с замужней женщиной и который пользуется задней дверью, чтобы убежать, прежде чем домой вернется муж. Во время президентства Джеральда Форда это выражение применяли к Дику Чейни, являвшемуся главой администрации Белого дома Форда, и к его "навыкам" добиваться того, что он хотел, посредством непрозрачных средств. По мере назначения новых членов кабинета все больше кажется, что весь проект президентства Трампа является "приходящим через заднюю дверь человеком" Генри А. Киссинджера, в чейниевском смысле этого термина. Давно забыта предвыборная риторика Трампа об осушении болота. В октябре, во время его предвыборной кампании кандидат Трамп опубликовал сообщение для прессы, заявив: "Десятилетиям лоббистской деятельности должен быть положен конец. Нам нужно разорвать циклический процесс коррупции... Пришло время осушить болото в Вашингтоне... Именно поэтому я предлагаю пакет этических реформ, чтобы сделать наше правительство снова честным". На сегодня избранный президент назначил уже больше миллиардеров в кабинет и на другие ведущие посты, чем любой другой президент в истории США - Бетси Девос, связанная с богатством AmWay (ее свекр является сооснователем компании Amway, а ее брат Эрик Принс - основателем частной военной компании Blackwater USA, позднее переименованной в Academi - прим. перев.), назначена министром образования, Уилбур Росс (бывший банкир, предприниматель - прим. перев.) - министром торговли, Линда МакМэхон (разбогатела, развивая компанию профессионального рестлинга WWE - прим. перев.) - заведующей малым бизнесом, а Винсент Вайола (миллиардер, бывший председатель Нью-Йоркской товарной биржи - прим. перев.) - военным министром. И это не считая самого Трампа как номинального миллиардера. Затем, что касается групп с особыми интересами с Уолл-Стрит, у "Голдман Сакс" имеется огромная власть в новой администрации. Партнер "Голдман Сакс" Стивен Мнучин является назначенцем Трампа на пост министра финансов США. Президент "Голдман Сакс" Гэри Кон станет его ведущим экономическим советником в Белом доме. Энтони Скарамуччи, член исполнительного комитета президентской переходной команды, является бывшим банкиром "Голдман Сакс", как и Стив Бэннон, главный стратег Трампа и старший консультант. Добавим к этому группу не менее чем из четырех генералов армии США, представляющих самый коррумпированный военно-промышленный комплекс в мировой истории: министр обороны - генерал в отставке Джеймс "Бешеный пес" Мэттис, член правления после выхода в отставку крупного военного подрядчика General Dynamics; генерал-лейтенант в отставке Майк Флинн с его собственной консалтинговой фирмой - советник по национальной безопасности, а генерал в отставке Джон Ф. Келли - министр внутренней безопасности. Добавьте к этому собранию назначение Рекса Тиллерсона, президента ExxonMobil, крупнейшей транснациональной нефтяной компании США, на пост госсекретаря; бывшего губернатора Техаса, крупнейшего нефтедобывающего штата Америки, Рика Перри - министром энергетики, вместе с генеральным прокурором Оклахомы, поддерживающим сланцевую энергетику, Скотта Пруитта - главой Агентства охраны окружающей среды, и начинают проявляться определенные значительные перемены в экономической политике в сравнении с предыдущим незадачливым президентством. Задняя дверь для геополитики Киссинджера То, что вырисовывается, не является приятным и, к сожалению, подтверждает мою более раннюю статью о лукавстве Трампа. Однако все это, по моему мнению, упускает один существенный момент, а именно - теневую роль бывшего госсекретаря Генри А. Киссинджера, который становится неофициальным и ключевым внешнеполитическим советником администрации Трампа. Если мы проследим за передвижениями Киссинджера в последние месяцы, то мы обнаружим крайне интересные серии встреч. 26 декабря 2016 года германская ежедневная газета "Bild Zeitung" опубликовала то, что она назвала копией исследования, проведенного членами переходной команды Трампа, из которого следует, что президент Трамп будет стремиться к "конструктивному сотрудничеству" с Кремлем, что значительно расходится с политикой конфронтации и санкций Обамы. Газета затем обсуждает роль 93-летнего бывшего госсекретаря Генри А. Киссинджера как ведущего, хотя и неофициального, внешнеполитического советника Трампа. В сообщении говорилось, что Киссинджер разрабатывает план приведения путинской России и трамповского Вашингтона к более "гармоничным" отношениям, что включает официальное признание США Крыма как части России и снятие экономических санкций США, которые Обама ввел в наказание за аннексию Крыма в 2014 году, помимо других шагов. Необычным в этом иначе разумно звучащем изменении политики США является коварная геополитическая цель Киссинджера "затащить" Путина обратно в шалаш (НАТО)", как мог бы элегантно выразиться покойный техасский президент Линдон Бейнс Джонсон. Какова цель Киссинджера? Явно не какой-то "многополярный мир", уважающий национальный суверенитет, как он утверждает, можете быть уверены. Цель Киссинджера - исподволь разрушить растущую двустороннюю ось между Китаем и Россией, угрожающую глобальному господству США. Общее направление событий последних нескольких лет с момента злополучного государственного переворота Обамы в Украине в начале 2014 года грозило поставить под удар дело всей жизни Киссинджера, называемое по-другому "маршем к мировому правительству" Дэвида Рокфеллера, мирового правительства, в котором "наднациональный суверенитет интеллектуальной элиты и мировых банкиров, несомненно, предпочтительнее национального самоопределения, практиковавшегося в последние столетия", если использовать слова Рокфеллера для одной из его избранных групп во время распада Советского Союза в 1991 году. В докладной записке Трампа-Киссинджера в газете "Бильд" говорится, что целью идеи об оживлении отношений с Россией является создание противовеса наращиванию военной мощи Китая. Другими словами, это отличающаяся от игры Обамы игра, но тем не менее это силовая игра. Реальное равновесие сил Киссинджер является одним из немногих живых приверженцев исторической британской геополитики равновесия сил. Настоящее британское равновесие сил, как оно практиковалось в британской армии и дипломатической истории со времен Виндзорского трактата 1386 года между Англией и Португалией, всегда касалось заключения Британией союза с более слабым из двух соперников, чтобы победить более сильного и затем в процессе этого также ограбить и истощенную более слабую державу. Это было чрезвычайно успешным для построения Британской империи вплоть до Второй мировой войны. Британское равновесие сил всегда заключается в том, какая держава - в данном случае это направляемые Киссинджером Соединенные Штаты - занимается "уравновешиванием". После поражения наполеоновской Франции, на переговорах Венского конгресса в 1814 году британский министр иностранных дел виконт Каслри сконструировал договор, который гарантировал, что ни одна континентальная европейская держава не могла доминировать над другими, и эта стратегия просуществовала до 1914 года и Первой мировой войны. Но чего не знают многие историки, так это того, что континентальное равновесие сил было основополагающим для создания Британской империи, которая господствовала в мире как ведущая морская держава в течение ста лет. В своей диссертации в 1950-е годы в Гарвардском университете Киссинджер написал то, что превратилось в книгу под названием "Обновленный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мира, 1812-1822". Это исследование британского равновесия сил находится в центре макиавеллиевских махинаций Киссинджера с тех пор, как он получил свою первую работу у семьи Рокфеллеров в 1960-е. В книге "Обновленный мир" Киссинджер заявляет: "Дипломатия не может утратить связь с реальностью силы и влияния. Но дипломатия должна утратить связь... с моралистическим и навязчивым интересом к внутренней политике других государств". Далее он пишет: "Таким образом, самым главным мерилом государственного деятеля является его способность понять реальное соотношение сил и заставить это знание служить его целям". С тех пор, как начались его отношения в 1950-е с Нельсоном Рокфеллером и братьями Рокфеллерами - Лоренсом, Дэвидом, Уинтропом - Генри Киссинджер является главным стратегом глобализации братьев Рокфеллеров или Мирового правительства над всеми национальными государствами, как назвал его Дэвид в 1991 году. Это включало роль Киссинджера в Бильдербергских встречах, в Трехсторонней комиссии Дэвида и вплоть до настоящего времени. Именно госсекретарь Киссинджер попросил своего хорошего друга Дэвида Рокфеллера поспособствовать "открытию Китая" Западу в 1971 году. Затем геополитической целью изменения баланса Киссинджера было заманить Китай, являвшийся в то время более слабым из двух больших противников Вашингтона, в западный альянс против Советского Союза, который был в то время более сильным противником, по крайней мере, в военном и геополитическом плане. Сегодня, когда начинается 2017-й год, роли поменялись, и Китай явно превратился после более чем трех десятилетий безудержной промышленной и экономической экспансии в более сильного соперника так называемого Мирового правительства Дэвида Рокфеллера. Россия же, после экономической дикости и деиндустриализации ельциновских лет после 1991 года, по мнению Киссинджера, очевидно является более слабым из двух его противников. И Китай и Россия под руководством Си Цзиньпина и Путина, вместе с Ираном, являются самыми значительными защитниками национального суверенитета - и основными препятствиями, стоящими на пути Мирового (фашистского) правительства Дэвида Рокфеллера (я использую его в качестве образа).

Странная дипломатия Киссинджера Если мы будем расценивать недавние действия Киссинджера с этой точки зрения - как разбить появляющуюся евразийскую угрозу однополярному мировому порядку, в котором доминирует Запад - то тогда это имеет смысл. Он был шокирующе льстивым в его недавних похвалах политического новичка и магната казино Трампа. В интервью для телеканала CBS в начале декабря Киссинджер сказал, что у Трампа "есть возможность войти в историю как очень достойный президент". Он добавил, что из-за восприятия, что Обама ослабил влияние Америки за границей, "можно было бы представить, что нечто замечательное и новое получится" из администрации Трампа. "Я хочу сказать, что это исключительно благоприятная возможность".

Чем больше изучаешь ключевые внешнеполитические решения новичка Трампа, тем больше обнаруживаются следы Генри А. Киссинджера. Выбор генерала Джеймса "Бешеного пса" Мэттиса на пост министра обороны пересекается с Киссинджером. Мэттис и Киссинджер до начала 2016 года оба входили в совет директоров странного и очень спорного калифорнийского частного партнерства в области медицинских технологий Theranos вместе (до недавнего времени) с бывшим госсекретарем Джорджем Шульцем, бывшим министром обороны Биллом Перри, адмиралом ВМС США в отставке Гэри Рафхедом и бывшим председателем банка Wells Fargo Диком Ковацевичем. Мэттис, которого Трамп сравнивает с генералом Паттоном, в августе 2016 года написал отчет с нападками на внешнюю военную политику администраций Обамы, Буша и Билла Клинтона, раскритиковав последние три администрации за кажущееся отсутствие понимания национальной безопасности и игнорирование угрозы со стороны России, Китая и террористических групп в мире. Следы хитрого Киссинджера также обнаруживаются при неожиданном назначении главы компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона госсекретарем США. ExxonMobil является, конечно, изначальной сердцевиной семейного состояния Рокфеллеров. Киссинджер дал убедительную и солидную рекомендацию Тиллерсону, заявив, что крепкие личные отношения Тиллерсона с российским президентом Путиным и российской государственной нефтяной компанией "Роснефть" не являются причиной для признания Тиллерсона негодным: "Я не обращаю внимания на доводы, что он слишком дружественно настроен по отношению к России. Как глава Exxon, это его работа - находить общий язык с Россией. Он был бы бесполезным как глава Exxon, если бы у него не было рабочих отношений с Россией". Как и в случае с Киссинджером и Мэттисом, Киссинджер также входит в совет попечителей вместе с Тиллерсоном. И Тиллерсон и Киссинджер являются попечителями в весьма влиятельном Вашингтонском центре стратегических и международных исследований (CSIS) наряду с такими людьми как Збигнев Бжезинский и бывший министр обороны Леон Панетта. В настоящем киссинджеровском стиле тайной дипломатии, так искусно примененной во время его участия в провоцировании арабо-израильской войны в октябре 1973 года, Киссинджер, судя по всему, завоевал уважение Владимира Путина как "политика мирового класса". В феврале 2016 года Киссинджер ездил в Москву, чтобы провести частную встречу с Путиным. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту встречу продолжением "дружеского диалога между президентом Путиным и Генри Киссинджером, которые связаны давними отношениями". А 2 декабря Киссинджер был приглашен лично китайским президентом Си Цзиньпином на встречу в Пекин для обсуждения перспектив для Китая во время президентства Трампа. Китайцы считают Киссинджера с 1971 года исключительно заслуживающим доверия, чтобы служить в качестве посредника для намерений американской политики. Теперь, когда Киссинджер находится в уникальных отношениях с избранным президентом Трампом в качестве теневого внешнеполитического советника, а союзники Киссинджера - Тиллерсон и Мэттис - назначены на должности госсекретаря и министра обороны, начинает казаться, что безжалостная рука Киссинджера и его вариант политических манипуляций в стиле британского равновесия сил собирается сделать мишенью Китай, а также Иран, и будет пытаться использовать Путина и Россию, чтобы уничтожить настоящую возможность противовеса западной бредовой идее Единого мира за счет способствования недоверию и враждебным отношениям между Китаем, Россией и Ираном. Слишком уж много совпадений в недавнем появлении Киссинджера как мирового деятеля за мир, чтобы не подумать, что в действительности Дональд Трамп с самого начала должен был стать человеком Генри А. Киссинджера, "приходящим через заднюю дверь" с тем, чтобы снова изменить глобальную геополитику, вернув ее в ситуацию ведущей роли США как Domina über Alles ("властительница превыше всего" - от латинского "госпожа" и немецкого "превыше всего", прим. перев.). Ф. Уильям Энгдаль является консультантом в области стратегических рисков и лектором, он по образованию политолог, получивший диплом в Принстонском университете, и автор бестселлеров по темам нефти и геополитики. Эксклюзивно для "Нового Восточного Обозрения".