Путин, помоги! Россию втягивают в Латинскую Америку для борьбы с коррупцией

Некто Freppo Sovetico создал петицию, обращённую к лидеру России и озаглавленную (оригинал на испанском) «Российское вмешательство в Мексике для устранения плохого правительства». По словам автора петиции, никто ничего не хочет делать для того, чтобы мексиканцы жили хорошо. Ни США, ни ООН, ни кто-либо ещё. Только один вопрос: а вы сами ничего там у себя наладить не пробовали? Главная проблема, которая гложет автора петиции – коррупция. Его озабоченность понятна: через коррумпированных чиновников Мексика продаёт США свои ресурсы, а это в основном нефть. При этом простой народ живёт в нищете. Автор послания с сожалением констатирует, что «не хватает человека, способного остановить этих мексиканских коррумпированных политиков, которые всё дарят и воруют». Действительно, по т. н. индексу восприятия коррупции страна была на 95-м месте с индексом 35. Это очень много, а сейчас, возможно, цифра упала ещё ниже, так что призыв вполне понятен. Посмотрим, что имеет Мексика. 7-е место по добыче нефти в мире. Развитая газодобывающая отрасль, угольная, есть золото и огромные запасы марганца. Словом, по ресурсам страна очень даже богатая. Да только вот львиная доля богатств принадлежит почему-то BP, Total, RDS и прочим иностранцам. Ничего, в России до 2004-го тоже так было. Ещё там есть много-много наркотиков, которые распространяются по всему миру. Раньше этим занимался Хоакин Арчибальдо Гусман Лоэра, но год назад его поймали и вроде как попытались экстрадировать в США, где он был признан преступников № 1 после Усамы. Интересно, как товарищ Sovetico представляет себе помощь России в лице нашего президента? Нет, конечно, очень лестно, что нашего лидера и страну в целом считают этакими волшебниками, которые пришли, что-то поколдовали – и дело пошло на лад. Шутка ли, в Америке своего президента поставили (как считают мировые СМИ и половина опараноившихся западных политиканов)! Только каков, по мнению автора петиции, будет механизм борьбы с коррупцией в Мексике?



Видимо, наш мексиканский друг представляет это так: в парке Аламеда в Мехико высаживается десант в виде И. Яровой и прикрывающего её отряда «вежливых людей». Они вихрем проносятся по всем иностранным конторам и правительственным зданиям, арестовывают и на месте расстреливают коррупционеров, национализируют всё, что смогут найти и улетают. Так?

Ну, так на место расстрелянных придут другие. И будут точно так же разбазаривать ресурсы, отстраивая на полученные от откатов деньги загородные виллы. Товарищ Советико, это системная проблема, однако! Вы сами должны её решать.

Тем более интересна конечная часть заголовка: устранение плохого правительства. То есть мы должны приехать в солнечную Мексику, арестовать всех министров, включая президента Ньето, посадить там временное (временно не коррумпированное) правительство? Так мы не Америка, чтобы силовым путём неугодных президентов устранять. Ах, точно, вы же пишете, что США ничего не делают… А что, так хочется?

Можно усмотреть здесь иной аспект. Россию пытаются втянуть во внутренний конфликт латиноамериканской страны. Пригласить как этакого жандарма, который придёт и порядок наведёт. Спросим себя: а оно нам надо? Мы в Сирии засели прочно, выдавливая американцев с Ближнего Востока, а теперь атаковать южный фланг уже непосредственно США?

Сдаётся мне, что западный мир вообще взвоет, если доблестный российский спецназ ФСКН появится в Мексике и начнёт там глобальные зачистки. Риторика будет такова, что сейчас мы туда танки подтянем, чтобы лучше наркобаронов якобы давить, а там на США двинем, границы-то по факту не существует, так, блокпосты какие-то.

Хорошо, допустим, пускай сами со своими «Коротышками*» разбираются, в наркотики лезть не будем. Егора Тимуровича им прислать? Он там быстро всё приватизирует, благо опыт большой, а дальше? У РФ сразу появятся стратегические интересы в Мексике, причём вполне осязаемые, которые надо будет защищать.





В перспективе было бы неплохо держать пару-тройку военных баз прямо на границе США; таким образом мы им будем жерлами танковых стволов дышать прямо в спину. А ещё дивизию ВДВ там разместить… Будет достигнут некий паритет: вы свои танки у наших границ держите, а мы – у ваших. Рыпнетесь – пеняйте на себя. Это заманчиво и даже вполне осуществимо. Только нужна ли России ещё бОльшая конфронтация с Западом в условиях, когда мы и так на пороге войны?..

*Коротышка – прозвище Хоакина Лоэра

Автор: Валерий Усачёв

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