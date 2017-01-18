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опубликовано редакцией на Переводике 18.01.17 18:53
скаут: nahakamow;
 
 

Радио Свобода «знает», во что верят американцы

«Большинство американцев верит, что Кремль вмешался в выборы в США» — гласит заголовок новости на электронном портале Радио Свобода.


Издание в очередной раз муссирует тему влияния русских хакеров на результаты президентских выборов в США, хотя продолжать этот балаган после доклада американских спецслужб (который, к слову, оценили не только в США ) как минимум смешно.


Но для «Свободной» от здравого смысла редакции такие мелочи не имеют значения. К тому же — еще один повод появился…


В своей новости редакция Радио Свобода ссылается на данные целых двух опросов общественного мнения проведенных в Соединенных штатах, не забыв при этом интерпретировать их результаты по своему усмотрению.


Видимо логика у издателей подобной новости проста – мало кто из читателей будет сверять цифры опубликованные на сайте Радио Свобода с данными первоисточников. А если и станут сверять, то не все поймут по-английски.


А мы рискнем.


Пишет в статье «Радио Свобода». 51 процент респондентов предполагают, и никак иначе. Перейдя по ссылке The Wall Street Journal мы видим немного другую информацию. Американское издание заявляет следующее: «Около половины американцев считает, что Россия вмешивалась в выборы».


Как видим, «Свобода» как минимум перегибает палку. Ведь «около половины» — по версии The Wall Street Journal и 51 % (боле половины респондентов) – по версии «Радио Свобода» совсем разные данные, а значит новость от «Свободы» уже недостоверна.

Переходим ко второму опросу.


«И лишь 41 процент – за меры давления на Москву» – не скрывает разочарования «Свобода».


Перейдя по ссылке мы видим довольно обширный (55 страниц печатного текста) «талмуд», разбираться с которым целиком нам не нужно. Нас интересует тот вопрос, о котором пишет неуважаемая редакция «Свободы». И вот он – аж под 27 номером.


Предыдущие 27 вопросов были видимо разминкой для респондентов – для разогреву, так сказать, а может и заморочить голову. Это пусть останется на совести исследователей мнения. А нам интересно соответствуют ли цифры в опросе опубликованным в статье.


«Ваше мнение: насколько вероятна оценка разведывательных органов о том, что Росссия пыталась повлиять на выборы в США»


И варианты ответов: Чрезвычайно вероятно, Очень вероятно, Возможно вероятно, Не слишком вероятно, Совсем не вероятно, Нет мнения (Затрудняюсь ответить).


75% американцев уверовавших во вмешательство Кремля в американские выборы (по версии «Радио Свобода») получились нехитрым путем арифметического сложения первых трех столбцов с результатами.


То есть к «верующим» американцам редакция Свободы причислила и 32% сомневающихся респондентов ответивших «Возможно вероятно». Но стоит ли так поступать? Ведь ответ «Возможно вероятно» имеет равноценную противоположную по значению сторону – «Возможно нет». В таком случае процент поверивших американцев резко сокращается до 43%, что опять-таки не большинство как сообщает издание в заголовке своей статьи.


Таким образом – дезинформируя читательскую аудиторию, «Радио Свобода» получает еще один балл к рейтингу недоверия.


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