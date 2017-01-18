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опубликовано редакцией на Переводике 18.01.17 19:05
скаут: Memento Mori;
 
 

Президент Украины задумался о ядерном оружии

Когда вопрос о ЯО ставился во время Кравчука, то по подсчетам, Украине необходимо было около 45 миллиардов долларов.Теперь же это все 100 миллиардов.. Понятно дело, что таких денег у Украины нет. И вряд ли будут в обозримом будущем. Нет, конечно, можно залезть в карман Порошенко и все проблемы страны будут решены, но вряд ли он позволит так сделать. 
Вообще, нынешняя Украина не похожу на ядерную державу. Да и на страну не похожа тоже. Война, непонятные люди у власти, нищета и т.д. - все это никак не вяжется с сильной, независимой страной, которая может позволить себе стать в один ряд с теми, кто имеет ядерное оружие. 

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что теоретически государство может изготовить ядерное оружие — если может Северная Корея, то может и Украина. Но что-то мне подсказывает, что Украину сейчас невозможно ставить в один ряд даже с Северной Кореей. 
Но если представить, что миллиарды долларов упадут с неба, а ученые, которые еще не ушли воевать, способны создать ядерное оружие, то как быть с тем, что Европа и США категорически против увеличения на карте мира ядерных государств? Никто не даст Украине заиметь ЯО. Никто. Эту страну сотрут в порошок, откинут в развитии на сто лет назад, сменят власть и утопят в крови, но не позволят стать ядерной державой. Малейший намек на создание ЯО будет заканчиваться новым Майданом, войной, сменой власти, нищетой и т.д. Все, что угодно, только не ядерное оружие.
 
Думаю, Кравчук понимает и это. Вообще, он считает, что любое оружие массового уничтожения не является главным фактором для обеспечения мира. А Украина с ядерным оружием будет похожа на обезьяну с гранатой. И вот надо оно???

статью прочитали: 52 человек

   
теги: Украина  
   
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