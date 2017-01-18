Что будет с ЧМ 2018

С того самого момента, как наша страна выиграла право проведения Чемпионата мира по футболу прошло много лет, и кажется, что осталось совсем чуть-чуть до того дня, как на новом стадионе зажгутся огни и начнется большой футбол. Все эти годы, что Россия готовится к ЧМ 2018 стали большим испытанием.

Не буду говорить о материальных затратах, ведь все мы знаем сколько стоили новые стадионы и развитие инфраструктуры в принимающих Чемпионат городах. Но все расходы, как показывает многолетняя практика, окупаются, а спортивные объекты много лет используются. Я же хочу поговорить о "моральной" стороне вопроса.

Царящая последнее время в Западных странах антироссийская риторика усложняет подготовку к ЧМ. Сколько скандалов было, сколько недовольства в адрес России! Злые языки пророчили печальный конец истории, а именно - лишение России права принимать ЧМ 2018. Конечно, во главу угла ставится политическое противостояние Москвы и Запада, а вовсе не способность и готовность принять такое масштабное мероприятие. Нашу страну пытались дискредитировать, пытались запугать, пытались ослабить, но сегодня, я готов сказать со стопроцентной уверенностью, что право принимать Чемпионат мира по футболу 2018 останется за Россией. Нет никаких причин для другого развития событий. Россия сделала все возможное, чтобы достойно провести ЧМ. Никакие санкции, никакое негативное отношение к политики нашей страны, ни что-либо еще не должно помешать

Президент УЕФА Александер Чеферин тоже заявил об отсутствии оснований лишать Москву права проведения чемпионата. А если так, то в следующем году мы станем свидетелями потрясающего спортивного события, на которое мы с вами сможем попасть (только придется успеть купить билеты на интересующие матчи, а то они разлетятся в считанные дни).



Источник: https://cont.ws/@leprekon/493716

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