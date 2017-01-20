Супер клей для военных и пожарных

В Санкт-Петербурге представили уникальную пожарную систему "Зверь". Несмотря на то, что ее основная задача — быстрое и эффективное тушение огня, она может использоваться и для других целей. "Зверь" похож на обычный контейнер (вроде тех, что перевозят на морских судах и поездах), который можно поставить в кузов грузовика. Внутри установлена сверхмощная насосная станция, способная подавать противопожарную пену на расстояние до 100 метров, и емкость, в которую можно залить до пяти тонн раствора. За несколько минут аппарат способен полить спецсоставом несколько тысяч квадратных километров. Но главная инновация — это и есть тот самый раствор, экологически чистая двухкомпонентная быстротвердеющая пена. "Суперклей" для пожарных Быстротвердеющая пена — изобретение не новое. Уже давно пожарные заметили: жидкая пена под воздействием земной гравитации стекает с вертикальных поверхностей. В результате только что потушенная поверхность через некоторое время может снова загореться. Поэтому ее приходится периодически "проливать" водой. Чтобы не тратить силы и драгоценное время, изобрели быстротвердеющую пену. Существует несколько методик ее создания, но большинство из них подразумевает использование сильных кислот, вроде серной, а также фенола. Такие пены опасны не только для экологии, но и для человеческой жизни: тот же фенол — это яд, парализующий дыхательный центр. В ряде стран мира такие смеси официально запрещены, и там применяется обычный, жидкий состав. Еще один минус "классических" твердеющих пен — длительный срок перехода из жидкого состояния в твердое (от 40 минут до часа). К тому же такие композиции сами могли загореться под воздействием высоких температур. В научно-производственном объединении "Современные пожарные технологии" ("СОПОТ") совместно с Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики изобрели другую смесь из двух компонентов: обычной пены для пожаротушения и оксида кремния — кремнезема. Этот элемент не только не вреден, он даже полезен в малых дозах. Например, он входит в состав элитных минеральных вод. Генеральный директор "СОПОТ" Геннадий Куприн рассказал, что этот "коктейль" обладает сразу несколькими свойствами. Он затвердевает за период от полутора до 30 секунд. "В пожарном стволе и пока она летит до горящей поверхности, пена еще жидкая, но как только она попадает на нее, она затекает во все щели и пустоты и моментально затвердевает. Она обладает высокой адгезией — то есть прочно прилипает к любым поверхностям, даже стеклу или гладкому металлу", — сообщил Куприн. Так же, как и обычная пена, она препятствует доступу кислорода к огню, но, в отличие от других, не стекает через полчаса, а способна держаться вплоть до месяца. Спрятать от огня Как рассказал Куприн, при крупных пожарах, например на нефтехранилищах или складах боевых веществ, перед тем как непосредственно заливать огонь, сотрудникам МЧС нужно создать вокруг него "зону отчуждения", в которой не будет металлических предметов. Иначе эти предметы под воздействием высокой температуры могут воспламениться. Да и при небольших пожарах приходится периодически охлаждать окружающие очаг возгорания вещи. Инновационная пена способна избавить огнеборцев от этой работы — достаточно один раз покрыть ей местность вокруг источника пламени, и затвердевший состав способен выдержать окружающую температуру до 1000 градусов! Продержаться такой состав может вплоть до месяца — если, конечно, на него не попадает большое количество воды. "Нашу пену можно использовать при профилактике лесных пожаров: распылили ее с самолета или пожарного автомобиля, и, если нет дождей, месяц она стоит, чтобы в случае пожара не давать огню распространяться", — уверен гендиректор НПО "СОПОТ". Комплекс "Зверь" позволяет распылять пену с расстояния до 100 метров. Таким образом, пожарный, находясь в безопасности, может тушить, например, горящий резервуар с нефтью или склад боеприпасов. Маскхалат из пены Пена фиксируется не только на твердой поверхности, но и на жидкой. "Если пена попадает, например, на разлитые аммиак, хлор, ртуть, то она также твердеет и не дает токсичным продуктам попадать в атмосферу. Поэтому она незаменима при ликвидации аварий на химических предприятиях", — считает Куприн. Еще одно свойство уникального состава не имеет никакого отношения к пожаротушению — смесь позволяет спрятать технику от спутников и радаров. "Наша пена частично поглощает световой поток, а частично отражает его. Энергия луча при этом существенно гасится. У радара при этом искажается картинка, и вместо цельного объекта он видит размытое пятно", — полагает глава "СОПОТ". По его словам, технология "стелс" использует похожий принцип. При этом, например, танк, который частично облили пеной, уже на следующий день можно показывать генералу. "Наш состав может держаться вплоть до месяца, но военные просят, чтобы распад был быстрее. Это тоже возможно — через некоторое время покрытый пеной объект надо помыть обычной водой", — сообщил Куприн. Глава предприятия отметил, что "Зверь" с "волшебной пеной" интересует не только военных, но и спасателей.







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