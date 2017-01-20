Пентагон попался на координации атак боевиков ИГИЛ на Дейр-эз-Зор

В последнее время основное внимание сосредоточено на операциях, осуществляемых в зоне стратегического города Дейр-эз-Зор, который расположен в одноименной сирийской провинции. Ради штурма этого ключевого населенного пункта боевики террористической группировки ИГИЛ* идут на весьма отчаянные меры, используя в своем наступлении различную бронетехнику, заминированный транспорт, а теперь еще и элитные войска. Для решающего штурма этого города боевики стягивают свои элитные части со многих сирийских фронтов. Даже член военного совета ИГ из Мосула покинул Ирак для участия в дальнейшем наступлении на Дейр-эз-Зор. Военный источник описывает столкновения между Сирийской Арабской Армией и джихадистами ИГ как одно из самых ожесточенных столкновений за все время конфликта в Сирии. По его словам, Пентагон замешан в содействии террористической группировке, направляя боевиков при наступлении на Дейр-эз-Зор.

Новостной портал «Аль-Хадат» цитирует источник, заявляя, что «США помогают ИГИЛ, чтобы установить контроль над Дейр-эз-Зором и заставить сирийскую армию уступить федерализации государства. На более позднем этапе это окажет колоссальную поддержку тем самым умеренным боевикам, которых поддерживает Вашингтон. Они, в свою очередь, одержат верх над ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре и Эр-Ракке, установив свое влияние над этими двумя крупными городами. По крайней мере, так скорее всего и задумано».

По словам военного источника, следующий факт является весьма подозрительным по отношению к США. Перед началом атак террористов американская коалиция провела не одну воздушную операцию у Дейр-эз-Зора. «Вертолетная кампания Вашингтона является еще одним свидетельством непосредственной поддержки ИГИЛ», — заявил военный источник.

Некоторые эксперты и медийные источники считают, что воздушные рейды американцев, включая ту атаку, которая в сентябре 2016 года была якобы «ошибочно» осуществлена прямо по правительственным позициям, проложили путь для масштабных нападений со стороны джихадистов ИГ. По словам военного источника, это особо ощущается в последние дни обороны Дейр-эз-Зора.

Кроме того, ливанская газета «Аль-Акбар» подтвердила, что недавние нападения боевиков ИГИЛ на армейские позиции у Дейр-эз-Зора являются результатом воздушных авианалетов США. «Из-за очередного «благородного» вмешательства Штатов, армейские позиции Дейр-эз-Зора были ослаблены. В конце концов, коалиция США значительно выиграет от большинства удерживаемых ИГИЛ территорий в провинции Дейр-эз-Зор», — упомянуто в газете. По мнению издательства, группировка намерена установить полный контроль над Дейр-эз-Зором и обширными регионами сирийской пустыни, начиная с юга Эс-Сувайды до Пальмиры в Хомсе и от Эр-Ракки до Дейр-эз-Зорра. К тому же таким образом будет обеспечен контроль над границей Сирии с Ираком.

В «Аль-Акбаре» подчеркнули, что на основе полевой информации, план ИГИЛ был тут же осуществлен, когда военная авиация США «ошибочно» разбомбила правительственные позиции у горы Аль-Тарда 17 сентября 2016 года. На тот момент не один десяток бойцов армии Башара Асада был похоронен заживо под авиаударами Штатов. Немногим позже, оставшиеся войска Сирийской Арабской Армии отступили из зоны горы Аль-Тарда. Данная высота играла оборонительную роль в отношении военного аэродрома Дейр-эз-Зора.

За последнее время подсчитанные потери среди живой силы боевиков составили около 200 человек.

Тем не менее, несмотря на непростую ситуацию в данной области, командование операцией в Дейр-эз-Зоре уверено, что правительственные войска в скором времени уравняют свои шансы на победу и склонят чашу весов в свою сторону.

* — Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.