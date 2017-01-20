Вассерман о письме Путину: для разгона Майдана не нужны были войска

На этой неделе генпрокурор Украины Луценко заявил, что было найдено некое письмо от Виктора Януковича к Владимиру Путину, с просьбой ввести на Украину российские войска. В ООН даже была представлена копия письма, хотя оригинала никто до сих пор не видел. Корреспонденты iReactor спросили политолога Анатолия Вассермана, имел ли право Виктор Янукович обращаться за военной помощью к другому государству, и как отреагировала бы Россия, получи Владимир Путин такое письмо.

«Начну с того, что называть Луценко генеральным прокурором или, скажем, Порошенко — президентом, нет никаких оснований. И президентские выборы 2014 назначены без законных оснований на это, и депутаты Верховного Совета Украины, избранного 26 октября 2014 года, не принесли присягу в том порядке, какой предусмотрен в регламенте Верховного Совета. А потому — не имеют депутатских полномочий, и не имеют права ни издавать какие-либо законы, ни назначать каких бы то ни было должностных лиц, в том числе, и генерального прокурора. Замечу также, что Луценко не имеет юридического образования, необходимого для генерального прокурора Украины. И хотя Верховный Совет Украины принял официальный закон, отменяющий это требование, но, как я уже сказал, сам Верховный Совет неправомочен и не имеет права принимать какие-либо законы. Соответственно, по действующему закону Украины нет оснований считать Луценко генеральным прокурором. Но это чисто техническая сторона дела.

По сути вопроса скажу, что между Российской Федерацией и Украиной действовали многие соглашения о военной помощи, и по сути этих соглашений президент Украины, несомненно, имел право просить РФ о всевозможной поддержки, в том числе, и о помощи в предотвращении государственного переворота.

Луценко ссылается на то, что по законам Украины войска других государств не имеют право находиться на территории Украины. И, скажем, для проведения совместных учений с войсками НАТО Верховный Совет каждый раз принимает специальный закон, разрешающий временное пребывание этих войск на территории Украины. А в данном случае такого решения, естественно, не было. На этом основании Луценко считает просьбу о помощи актом государственной измены. Но вполне понятно, что если бы РФ откликнулась на такую просьбу, то та часть Верховного Совета, которая еще не была едина с боевиками, учинившими переворот и не была запугана этими боевиками, она вполне могла бы принять соответствующее решение и таким образом легализовать этот фокус. Более того, начальный момент переворота вообще-то не требовал именно войска, а требовал всего лишь соединения, усиления, что-то типа российского ОМОНа или украинского БЕРКУТа.

Но самое главное, что хватило бы даже распоряжения Януковича силовым структурам Украины, если бы тот же Беркут 20 февраля 2014 года довел до конца зачистку площади Независимости и задержал всех боевиков, а не был отозван, когда зачистка уже началась, и когда послы нескольких стран Европейского Союза потребовали от Януковича немедленно прекратить борьбу с государственным переворотом. Если бы он не прислушался к этому требованию и довел борьбу до конца, то не надо было бы никаких писем президенту РФ. Я уже не говорю о том, что такие вещи решаются, в первую очередь, в телефонных переговорах, и только когда вопрос согласован, дается письменное подтверждение. Во всяком случае, независимо от того, насколько достоверно это письмо, сам факт государственного переворота, в котором активно соучаствовал сам Луценко, вполне очевиден».