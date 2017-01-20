Вассерман раскрыл причины ухода арабов из украинского суперпроекта «Гром-2»

Прошлой осенью Украина заявила о намерении создать свой аналог российского ракетного комплекса «Искандер». Под это дело им даже удалось выпросить денег у Саудовской Аравии. Однако накануне стало известно, что арабы отказались продолжать финансирование проекта. Мы спросили Анатолия Вассермана, почему саудовские шейхи сперва решили участвовать в создании украинского «супероружия», а потом резко передумали.

«Арабы начали финансировать украинскую разработку в надежде закупить потом новые ракеты в товарных количествах. И когда прекратили финансировать разработку, то очевидно убедились в том, что не выходит каменный цветок у Данилы Мастера. Также они поняли, что хозяйство Украины, разоренное двумя государственными переворотами в 2004 и в 2014 годах, и добитое тем, что перевороты совершались с единственной задачей – прекратить сотрудничество Украины с остальной Россией любой ценой, любым способом и независимо от последствий. Понятно, что хозяйство, руководимое таким образом, с каждым годом и каждым днем все хуже справляется даже с простейшими задачами, не говоря уже о таких, сложностях как разработка компактных баллистических ракет, да еще и с маневрирующими боеголовками. Так что хотя само слово «Искандер» арабское, точнее арабское произношение греческого слова Александр, не получилось у арабов добыть по дешевке эти самые «Искандеры». Ну а мы лишний раз убедились в том, что лозунг «Украина не Россия» разрушителен для самой Украины».