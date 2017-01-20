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опубликовано редакцией на Переводике 20.01.17 22:08
скаут: lusia-lusi;
 
 

Мистер президент, не подведите «жителей мира»

Официальная часть инаугурации уже закончилась. Весь мир наблюдал за онлайн трансляцией, ведь данное событие нельзя назвать рядовым. Политики разных стран ждут слов Трампа относительно дальнейшего сотрудничества с США. Да и сам американский президент не перестает подогревать интерес.



Сегодня во время своей речи, Дональд Трамп сказал о том, что благодарен "гражданам Америки и жителям мира, которые его поддерживали". Про жителей Америки он в принципе сказал очень много: о том,  что теперь это снова их страна и сегодня их день. А вот на словосочетании «жители мира» хотелось бы остановиться поподробнее.

Кто они, эти жители мира? По всей видимости, граждане разных государств, которые в курсе происходящей ситуации в мире. Они высказывают свои мнения, говорят о политических предпочтениях, строят гипотезы относительно геополитического будущего нашей планеты. 

Жители Европы, России, дальних азиатских берегов – все слушали предвыборные речи Трампа и делали для себя выводы. Русская ментальность так вообще не позволяет нам игнорировать важные события, сквозь пальцы смотреть на  происходящее в мире. Россия и ее граждане не раз помогали другим странам и продолжают это делать.

Избрание нового президента США – это серьезное политическое событие, которое может повлиять на геополитику в целом. Многие россияне услышали разумные высказывания еще в предвыборных речах Дональд Трампа. Теперь же хочется конструктивного развития отношений России и США, реализации его слов в дела. 

Тот факт, что в своей инаугурационной речи новоизбранный американский президент Трамп упомянул не только жителей своей страны, но и всего мира, дает надежду на то, что он будет развивать отношения с разными государствами, и с Россией в первую очередь, как с сильнейшим и крупнейшим партнером. 
Что ж, не забывайте о своих обещаниях, мистер президент!




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теги: США  
   
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