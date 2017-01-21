Из подслушанного разговора латвийских военных: «дай Бог, солдаты убежать успели»





Морально-боевые качества латвийских военных, уровень мотивации, состояние техники и битва за Мосул – основные темы разговора трёх латышских военных в баре Даугавпилса, который случайно подслушал один из пользователей «живого журнала».

Исходя из разговора товарищей, двое из них – бывшие военные, а один ушел в резерв 2016, вернувшись из-под Мосула. Банкет с откровениями состоялся по случаю продажи списанной норвежской техники.

Уровень подготовки и мотивации «войск» звучал примерно так – если реально произойдёт военное вторжение России, то дай Бог чтобы солдаты убежать оттуда успели, хотя бы останутся в живых. Оборонять там никто ничего не будет, потому что нечем и незачем. Местные там, говорят бывшие военные – все как один русские и латышей, мягко говоря, недолюбливают. И какой смысл их защищать, если они ждут – не дождутся, пока Россия придет.













Половина техники из той, что числится за подразделениями, — мертвый груз, списанное натовское старье и часть из неё даже до русско-латвийской границы не доехала, а стоит в тылу. Из-за «надежности» техники часто случаются аварии, виноватыми в которых командование делает подчиненных, резины новой нет – экономия. Топливо на машины – частично за счет продажи списанной техники, выдают по летним нормам и то не в полном объеме.

С 2015 года руководство страны ввело в действие закон о мобилизации. «Жалко пацанов, которые теперь поедут воевать в Мосул. Если кто из нормальных будет — то застрелится там, или сопьётся и превратится в аватара, в животного» – делятся своими соображениями друзья.

Но больше всего, судя по разговорам, латыши ненавидят своего зеленого президента и всю его власть. Один сокрушался – пока воевал, мол, тут людей нищими сделали, а Даугавпилс нужно было сразу автономией делать, так как большинство населения – русские и белорусы.

Если резюмировать беседу экс военных, то в глобальном смысле вступление Латвии в НАТО не усилило обороноспособность страны. Из минусов – постоянное нагнетание обстановки на границе с Россией и возможность поучаствовать в боевых действиях на Ближнем Востоке, попав под мобилизацию. Из плюсов выделить что-либо тяжело.





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