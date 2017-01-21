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опубликовано редакцией на Переводике 21.01.17 21:13
скаут: Memento Mori;
 
 

Петр Порошенко в ожидании Трампа

Визит президента Украины Петра Порошенко в США может состояться во второй половине февраля. Об этом говорят все новости Украины, но так ли это на самом деле?

Киев попытается поймать Трампа в Совете Безопасности ООН, где Украина будет представительствовать. Но вопрос остается лишь в том, будет ли в это время Дональд Трамп находится там. Об этом пока неизвестно, но Порошенко лелеет надежду, подкрепляя ее тем, что формат Совбеза ООН предусматривает участие президента.
Вообще у Киева несколько планов того, как же добраться до президента США.Каким образом все получится - не понятно, но украинские СМИ вовсю трубят о том, что встрече быть. Уверена, что Дональд Трамп об этом даже не слышал.

читать далее в источнике: https://e-news.pro/news/153713-petr-poroshenko-v-ozhidanii-trampa.html

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теги: Украина  
   
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