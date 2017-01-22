Изгнание из рая: Европейцы боятся навсегда потерять российский рынок





Россия преодолела негативные последствия санкций, в то время как европейские производители продолжают терпеть убытки от российских контрмер, — считает экономический обозреватель австрийского издания Kurier Ирмгард Кишко.

Для запада до введения санкций российский рынок был филиалом рая на земле. Отечественный потребитель был готов покупать любую качественную иностранную продукцию в любых количествах. «Однако эти времена позади, нас изгнали из рая», — цитирует Кишко бывшего торгового советника Посольства Австрии в России Дитмара Фелльнера.

Он полагает, что санкции изменили менталитет российских граждан: «Они стали критичнее и бережливее». И именно поэтому зарубежным фирмам будет не так-то просто вернуться на российский рынок. Дополнительным препятствием для ушедших из страны игроков станет инициированная российскими властями политика импортозамещения, — говорится в статье.





Колумнистка австрийской газеты напоминает о том, что в 2013 году Австрия экспортировала в Россию товаров на рекордные 3,5 миллиарда евро. Теперь же экспорт сократился почти в два раза, и в первую очередь от этого страдают фермеры и пищевая промышленность.

В заключение автор статьи выражает надежду, что прежние связи между странами будут восстановлены. «Годы рецессии позади, в 2017 экономика России должна продемонстрировать рост в 1,5%, а недавно в стране зафиксирован исторический минимум инфляции», — пишет журналистка. Позитивные тенденции в экономике, как считает Кишко, будут подкреплены нормализацией отношений с западными странами, что откроет новые перспективы торгового сотрудничества с Россией.





Европейский бизнес истосковался по сказочным условиям российского рынка, которых его лишили необдуманные шаги западных политиков. Теперь на волне избрания в США Трампа европейцы хотят продолжать с Россией сотрудничество, как ни в чём не бывало. Однако, как говаривала Мария Захарова, отношений «as usual» уже не будет никогда. Турция на своей шкуре испытала последствия размолвки с Россией. Уйти из России можно, а вот вернуться… Полки уже заняты отечественной продукцией и найдётся ли на них место ещё и для европейских товаров, большой вопрос.

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