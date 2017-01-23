Европе кого-то не хватает: Путина могут пригласить на G7

Президент России Владимир Путин может быть приглашён в Рим на саммит «большой семёрки». При этом инициатива по приглашению может исходить от итальянской стороны. Об этом пишут многие европейские издания. По сведениям журналистов, это обсуждалось во время встречи канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Совета министров Италии Паоло Джентилони.

По данным агентства Bloomberg, Меркель выступает на стороне противников такого решения. По итогам встречи было решено посмотреть на первые шаги нового президента США Дональда Трампа и тогда уже принять окончательное решение: приглашать или нет на саммит Владимира Путина. Известно, что во время своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявлял о нормализации отношений с Россией. Очевидно, что ЕС ждёт сигналов из-за океана.

Эксперты говорят о том, что сам факт появления такой новости говорит о том, что ситуация меняется. В Европе много говорят о том, что санкции и исключение России из «большой восьмёрки» (после чего она снова стала «семёркой»). Теперь же, очевидно, решили приступить к делу. Однако вернуть Россию будет не так просто. За те почти три года, что действуют западные антироссийские санкции, предпринятые в связи с несогласием с внешней политикой РФ, было сказано много обидных слов со стороны Брюсселя. Как они теперь будут за них извиняться – неизвестно.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о том, что ему ничего не известно о намерении Европы пригласить главу России на саммит. Он повторил ранее сказанные слова российского руководства о том, что Россия готова нормально работать с Западом при условии конструктивного диалога и нормального к себе отношения.