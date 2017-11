архив



опубликовано редакцией на Переводике 04.11.17 15:00 скаут: Lilu ; переводчик Lilu

"Biowar and the Apartheid Legacy" США - 05 июня 2003 г. Биологическая война и наследие апартеида С 1981 по 1993 год Южно-Африканские силы национальной обороны разрабатывали биологическое оружие с целью "подавления роста населения среди черных".

Салим Мувакил / In These Times В то время как иракское оружие массового уничтожения кажется теперь придуманным неоконами миражом, стала просачиваться информация о распространении биологического оружия, намного более угрожающего, чем мнимый арсенал Саддама Хусейна. Материал в двух частях в "Вашингтон Пост" от 20 и 21 апреля рассказывает о том, что биологические вещества, разработанные правительством Южной Африки в период апартеида, попали в частные руки. В статье, написанной журналистами "Пост" Джоби Уорриком и Джоном Минтцем, отмечается, что уникальные, специфические для определенной расы штаммы биотоксинов стали доступны на мировом рынке - по справедливой цене или для правильной идеологии.

Вутер Бассон, руководивший тайной программой биологического оружия Южной Африки, "откровенно рассказал [федеральным чиновникам] о глобальных закупках болезнетворных микроорганизмов и оборудования, о планах распространения эпидемии среди черного населения и о сигаретах и письмах с сибирской язвой". "Пост" написала, что Бассон "рассказал о разработке нового штамма сибирской язвы, неизвестного американским чиновникам, чего-то вроде "скрытой" сибирской язвы, которая, как утверждал Бассон, могла обмануть тесты, используемые для обнаружения заболевания".

Совершенно секретная программа, которой руководил Бассон, называлась "Project Coast" и длилась с 1981 по 1993 год. Южно-Африканские силы национальной обороны создали ее в период, когда режиму белого меньшинства все больше угрожали местные черные южноафриканцы. Дан Госен, бывший директор подразделения биологических исследований проекта, сказал "Пост", что Бассон приказал ему разработать способы "подавления роста населения черных" и "проводить поиски "черной бомбы", биологического оружия, которое бы выбирало мишени на основе цвета кожи". Госен и другие, участвовавшие в проекте "Project Coast", настойчиво утверждали, по крайней мере публично, что приказы Бассона никогда не были исполнены. Исследователи, которые изучали этот вопрос, не настолько в этом уверены. Согласно книге 2002 года Чандре Гулда и Питера Фолба "Project Coast: программа химического и биологического оружия режима апартеида", никогда не существовало серьезной внешней проверки результатов этого проекта и "нет никаких документов, подтверждающих, что биологические вещества были уничтожены". "Вашингтон Пост" даже отметила: "Госен говорит, что многие ученые сохранили копии микроорганизмов и документов, чтобы продолжить работу над проектами "двойного назначения" с коммерческими, а также с военными видами применения". В материале от мая 2002 года о проекте "Project Coast" в "Уолл Стрит Джорнал" сообщалось, что Госен сказал, что его "посещало много людей, искавших "материал, чтобы убивать черных"." Расово-специфическое биологическое оружие, естественно, пользуется большим спросом среди расистов, так что не удивительно, что за исследованиями Южной Африки в отношении конкретной расы идет такая охота.

В январе 1999 года Британская медицинская ассоциация (БМА) начала предупреждать мир об опасности этнического оружия. Хотя в докладе "Биотехнологии, оружие и человечество" не было прямых обвинений, но в нем говорилось, что БМА больше не может игнорировать различные сообщения, что в настоящее время разрабатывается подобное оружие. В докладе делался вывод: "Теоретически может быть разработано оружие, воздействующее на отдельные гены, сконцентрированные у конкретных этнических или родственных групп". Возможности произвести такое оружие повысились с завершением проекта "Геном человека". Исследование БМА 1999 года было частично спровоцировано статьей 1998 года в лондонской "Санди Таймс", в которой утверждалось, что Израиль уже разработал генетическое оружие. "Неназванные южноафриканские источники", согласно докладу, на который ссылалась "Таймс", "[говорят], что израильские ученые использовали часть южноафриканских исследований, пытаясь разработать "этническую пулю" против арабов". Сообщения о связях между этническим оружием Израиля и проектом Южной Африки " Project Coast" являются предположительными; некоторые бы сказали - малоубедительными. Но возможность таких связей пугает и является основанием для такого же пристального внимания, которое уделялось иракскому выдуманному арсеналу.

Также инциденты с сибирской язвой 2001 года, в которых пять человек умерло, а 13 заболели, по-видимому, могли иметь связь с Южной Африкой. "Пост" отметила, что чиновники нашли свидетельства в пруду в Фредерик, штат Мэриленд, которые могут объяснить то, как виновные в этих смертельных атаках использовали воду, чтобы манипулировать смертоносным токсином, не заразившись сами и не выпустив споры сибирской язвы.

11 мая "Пост" написала, что водная версия является результатом заинтересованности ФБР в одном человеке - Стивене Дж. Хэтфилле, враче и эксперте по биотерроризму, который ранее работал на армию США и который указал в своих анкетных данных южноафриканские дипломы по подводной и водолазной медицине. В статье за июнь 2002 года в "Hartford Courant" сообщалось, что Хэтфилл также работал с диверсионным подразделением расистской родезийской армии с 1978 по 1980 год, когда "вспышка сибирской язвы вызвала гибель сотен и болезнь тысяч деревенских жителей". Он также жил в Южной Африке, "где он выполнял различные военно-медицинские задачи". Связи Хэтфилла с южноафриканским и родезийским апартеидом намного более очевидны, чем его предполагаемая связь с письмами с сибирской язвой. Но отголоски проекта "Project Coast" существенно размывают эту разницу. Салим Мувакил является старшим редактором издания "In These Times", где он работает с 1983 года, и ведет ежедневную колонку в "Chicago Tribune".