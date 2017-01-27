Кандидат в президенты Франции может сойти с дистанции

Один из лидеров президентской гонки во Франции может сойти с дистанции уже в ближайшем будущем. Полиция подозревает его в совершении особо тяжкого экономического преступления.

Исследования показывают, что наиболее вероятным кандидатом на место в Елисейском Дворце является экс-премьер Франсуа Фийон. Ему предрекают победу во втором туре выборов над лидером партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, однако, есть вероятность, что он не дойдёт и до первого тура.

В одной из французских газет недавно вышла статья, в которой говорится о том, что Фийон с 1992 по 2002 выплатил своей жене Пенелопе €500 тыс., фиктивно оформив ее своим помощником в Национальном собрании. При этом, как утверждает издание, супругу депутата даже ни разу не видели в здании Национального собрания.

«Создание фиктивных рабочих мест является, согласно французским законам, особо тяжелым правонарушением. Необходимо, чтобы Франсуа Фийон в самое ближайшее время сделал все необходимые разъяснения в этой связи», - прокомментировал ситуацию министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру.

До первого тура выборов осталось чуть менее трёх месяцев, а главные претенденты на президентское кресло так неудобны всему Западу, так как оба тепло относятся к России. Для Европы Фийон и Ле Пен возможно даже страшнее чем Дональд Трамп в США. Как показала практика, после того как выбор сделан, что-то изменить уже не получится, хоть высылай дипломатов, хоть хакеров придумывай, протесты – ничего не работает. Единственным вариантом остаётся не допустить кандидата к голосованию.

Ситуация напоминает ту, что была с Дональдом Трампом накануне выборов в США. Тогда в ряде ведущих СМИ была развёрнута активная компания по очернению кандидата Республиканкой партии, вспоминая события десятилетней давности.

Но здесь и сейчас всё может быть намного серьёзнее, если информация подтвердится, то в лучшем случае Фийон вынужден будет уйти из политики. Ле Пен с подобными обвинениями уже сталкивалась. В частности, в начале прошлого года ей вменялось сокрытие доходов, но тогда это так и осталось на уровне разговоров.

Запад будет делать всё возможное, чтобы не допустить победы «друзей Путина» на президентских выборах во Франции. Победа любого из главных кандидатов на пост президента может поставить крест на всём, что делалось в отношении России в последнее десятилетие. Риск, по всей видимости, слишком велик, чтобы надеяться на «выбор народа».

Антон Орловский