Батька съехал с катушек, или как Лукашенко симпатизирует «братской Украине» в её борьбе за «независимость»

Знаменитый государственный лидер Белоруссии Александр Лукашенко, он же «Батька», сделал вчера сенсационное и шокирующее (по крайней мере, для россиян) заявление. За Минском давно уже наблюдается «двойственность» подходов в оценке событий и вызовов на международной арене, но это уже ни в какие ворота не лезет.

Александр Лукашенко в ходе общения с педагогами и представителями научного сообщества страны заявил, что «братская Украина» воюет за независимость: «Нам независимость очень дешево досталась: все народы воевали, сегодня воюет наша братская Украина. Нам нельзя допустить того, чтобы воевать. Мы народ миролюбивый». Слышать подобное от Лукашенко, как минимум, весьма странно…

Для полного представления картины произошедшего стоит отметить, что Лукашенко присутствовал на церемонии вручения дипломов докторов наук и аттестатов профессоров и вел речь о том, что именно научное сообщество Белоруссии должно двигать экономику страны вперед, чтобы таким образом (посредством экономического развития) государство смогло обрести независимость. Правда, от кого зависимы Украина и Белоруссия, Лукашенко, разумеется, вслух произносить не стал, но, на мой взгляд, не сложно догадаться, кого он имел в виду.

Как понимать подобную выходку «Батьки»? Неужели возраст всё-таки дал о себе знать, и Лукашенко также решил взять курс на «евроинтеграцию» и разрыв связей с Россией? Благо, глава белорусского государства отметил: «И, слава Богу, главное направление нашей борьбы за независимость проходит через экономику – не в военной сфере, не в политической». И на том, как говорится, спасибо!

Я думаю, многим людям на постсоветском пространстве теперь очень интересно, как же на самом деле Александр Лукашенко оценивает события 2014 года на Украине и природу тех политических сил, что стояли за ними. Да и откровенное охлаждение связей между Минском и Москвой вызывает некоторое недоумение. То есть «старшего брата» любят и уважают только в том случае, если он за бесценок продает энергоносители «младшим братьям» (да и то, как мы видим, на Украине и этого оказалось мало)? Странная такая братская любовь получается…

Евгений Радугин