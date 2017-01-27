Сирия 2017: Лавров об итогах сирийских переговоров в Астане

Смотря на то, какие изменения переживает Сирия 2017, было бы неправильно промолчать не сказав, чья это заслуга. Россия сыграла в попытке примирить оппозицию с Асадом не последнюю роль. Нашим дипломатам по-настоящему удалось невозможное. Хваленная коалиция во главе с США просто курит в сторонке. Вообще отношение Москвы и Вашингтона к сирийскому конфликту нельзя сравнивать, ведь в планы американцев не входила борьба с терроризмом, но я хотел сказать о другом.





Этот год для гражданского населения САР складывается лучше, чем последние 5 лет. Сирия в 2017 получает гуманитарную помощь от российских военных, наши же дипломаты организовали переговорный процесс по Сирии в Астане. Более того, на конец февраля так же запланированы переговоры в Женеве, что так же подтолкнет сирийские власти и силы оппозиции к решению затянувшегося конфликта.





Глава российского МИДа, Сергей Лавров дал понять, что не видит причин для срыва переговорного процесса, обращаясь к представителям так называемой эр-риядской группы. Серьезно, оппозиционеры должны понять, что им с Асадом делить нечего. Пора объединиться против их общего врага – терроризма. Как бы России успешно не давалась антитеррористическая операция в ближневосточном регионе, мы не можем все на себе тянуть.









Сирия в 2017 жила бы намного лучше, если бы мировое сообщество осознало, что терроризм - проблема планетарного масштаба.

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