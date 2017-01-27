Президент США в битве за медиа: кто кого?

Сегодня пишут, что Трамп надеется поладить с Россией. Но первым делом он должен поладить с собственными СМИ. Не «своими» карманными, а американскими или даже мировыми американозависимыми. Стало общим местом, что Трамп легитимность не получил в придачу к посту, а как бы завоёвывает. Чтобы оценить, насколько жёстко сталкиваются личности и силы, стоит для примера взять официоз немцев, как пока ещё главных проводников дотрамповского курса, и арабов — «Аль-Хаят» (Al-Hayat).

Для сравнения с немецкими официальными мнениями одно из главных лондонских изданий, влияющих на ближневосточную публику, подойдёт. Это, числящееся за Британией, СМИ известно как одна из ведущих ежедневных панарабских газет с тиражом около 200 тысяч экземпляров. Она входит в комплекс «‎‎Дар Аль-Аль-Хаят». Это триада — ежедневное издание для международного потребления, еженедельное — для внутреннего («Аль-Хаят KS published»), и к ним ещё издаётся женский журнал.

Изюминка: газета была основана ливанским шиитом в Бейруте ещё в 1946 году, а после ливанских войн и временного закрытия тридцать лет назад была куплена саудовским принцем Халидом бин Султаном — фельдмаршалом армии Саудовской Аравии, политическим деятелем, сыном наследного принца Султана ибн Абдель Азиза аль-Сауда.

Теперь сравним христианско-демократический германский официоз с ваххабитским. Для Берлина важно, что главный советник президента США Стивен Бэннон вчера прокомментировал «войну» Дональда Трампа с американскими СМИ: «В интервью газете The New York Times Бэннон посоветовал журналистам помалкивать — СМИ должны чувствовать замешательство и унижение, они должны заткнуться и хоть немного послушать». Вообще-то, Беннон заслужил аплодисменты. Но не из канцелярии Меркель.

Ещё чуток Берлина: «Главный советник добавил, что СМИ — это оппозиция, они не понимают страну и всё ещё не понимают, почему Дональд Трамп стал президентом». И тут Бэннон правду сказал. Что Берлину не нравится? Даже в конкретных статьях с первых полос изданий, отражающих мнение правящей ХДС и штаба Меркель, наврали. Уверяют, что критика в адрес тех СМИ, которые «прославились» тиражированием лжи и досужих домыслов, возникла из-за того, что они занизили число присутствовавших на инаугурации.

Кто слышал, что Трамп на пресс-конференции сказал врунам из CNN, помнит. За клевету им не дали слово, а не за арифметику. Но казённое Deutsche Presse-Agentur (DPA) даже о побрехушках CNN умудрилось соврать, приписав Трампу иной мотив — мелочно-сквалыжный. И DPA не краснеют? Нет, даже через русскую редакцию дочерней Deutsche Welle переводят на русский, врут и не краснеют.

Сравним с мнением саудовских ваххабитов: «Остаётся вопрос, поставленный конгрессменом Джоном Льюисом — является ли президентство Дональда Трампа законным. И что с ним произойдет на фоне демонстраций, которые проходят в Вашингтоне и Калифорнии?» Любознательные исследователи американского антитрамповского «майдана», кстати, обратили внимание, что одних соросовских миллиардов на финансирование уличных действ не хватит, уже не хватает. Саудиты и соседние монархии Персидского залива спонсируют? Очень похоже.

В свежайшей статье в Al-Hayat пишут, что «демонстрации были организованы лидерами Республиканской партии, которые считают, что свою победу Трамп заработал в результате открытого пренебрежения политиками и экономистами». И поясняют: «Политики не ожидали, что желание масс изменить свою реальность приведёт к такому оглушительному провалу Клинтон, которого до этого не знал ни один политик».

А теперь таракан в булочке вместо изюминки: «Экономисты также не ожидали, что капиталистический успех станет союзником в предвыборной гонке для президента, который к тому же общается с Кремлём». По мнению ваххабитского пропагандиста, это порочит Трампа. А по нашему, крики обозлённого ваххабита — верный признак правильного поведения того, кто его обозлил.

В заключении, поскольку Лондон через панарабские СМИ старательно распространяет трампофобию, как распространял антисирийскую клевету и русофрению, сравним доминанты из части пропагандистской дудки США с британо-ваххабитскими толками. Перед вступлением в должность Трампа «Голос Америки» тиснул статью, в которой и описал интервью каналу NBC конгрессмена Джона Льюиса: «Легендарный участник движения за гражданские права конгрессмен Джон Льюис заявил, что не считает Трампа законным президентом из-за российской хакерской атаки, в результате которой были похищены тысячи электронных писем руководителя предвыборной кампании Клинтон Джона Подесты».

Не сработало. И сегодня вражий голос предлагает доверчивым читателям ознакомиться с мнением европейских политиков — в ассортименте трампофоб на трампофобе и таким же погоняет. Досье каждого из «авторитетов» даже в скупом изложении википедии — фобический цирк. Вывод можно не делать, поскольку налицо поляризация. На полюсе вчерашнего глобального проекта в комплекте с клинтоноидами видим ваххабитов. Их метод — ложь и манипуляции фэйками.

Если Трамп выиграет информационную войну на собственном подворье, есть шансы увидеть, как излечивается коллективная паранойя. При всём желании относиться к новому американскому президенту осторожно и не страдать инфантильной доверчивостью, в этом конкретном оздоровительном деле ему хочется желать победы.

А golos ameriki пусть либо выздоравливает, либо идёт вон. Кстати, ближневосточным соседям разумно было бы так же отнестись и к «авторитетной» завиральности Al-Hayat. Но в отношениях с правдой Лондон, похоже, как непоправимо горбатого, только могила исправит. Главный вывод: терпение и труд всё перетрут. Или перетрамп? Увидим.