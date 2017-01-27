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опубликовано редакцией на Переводике 27.01.17 21:18
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Германия: Запад не решит сирийский конфликт




Глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал сомнения в том, что Запад выбрал правильную стратегию в сирийском конфликте.  Такое заявление никак не вяжется с тем, что  глава немецкой дипломатии говорил до этого. Уж не связано это «просветление» с тем, что Штанмайер в скором времени покинет свой пост и он уже не боится последствий?

Политика Запада оставляет желать лучшего и многие европейские политики этого не видят или боятся замечать, ведь на кону стоит их карьера.  Но стоит им получить приставку «экс», как сразу все становится на свои места. 

 Не буду заниматься цитированием Штайнмайера, но он не принимал никакого участия в решении конфликта на Ближнем Востоке. К тому же, глава МИД ФРГ не единственный, кто следит за действиями России на территории САР. 
Ранее дипломат позволял себе высказываться, что Москва «нарушила нормы международного права», что в принципе не может быть правдой. Прежде чем наносить авиаудары по позициям боевиков в Сирии, Россия согласовала свои действия с властями официального Дамаска, да и с коалицей. 
 
Сегодня, когда  Штайнмайер позволил себе покритиковать Запад, вопрос отпал сам собой. Лучше поздно, чем никогда. 
 
Как бы там ни было, Россия продолжит оказывать всю необходимую помощь мирным жителям арабской республики, хоть Запад и продолжает поддерживать напряженную обстановку в Сирии и на Ближнем Востоке в целом.



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теги: Штайнмайер, Германия  
   
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