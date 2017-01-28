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опубликовано редакцией на Переводике 28.01.17 12:59
скаут: Miroslav;
 
 

У Лаврова в ФРГ новый собеседник, у США - подружка

В чрезвычайно ответственный момент ФРГ сменила главу внешнеполитического ведомства. В старых долгах Германии остались манипуляции на Украине и сдача Януковича, поддержка укрохунты, кровь Донбасса, тотальная ложь СМИ и дезинформация сограждан об истинном положении дел.

В этот же «антибагаж» можно сложить и хитроумные комбинации с Турцией, вследствие которых возникло «дело о трёх миллиардах» за беженцев, и метания между провалом проекта «Южный поток» и мечтами о газе, что в итоге выливается в суету вокруг желанного «Северного – 2».

Дело о провальных санкциях могло бы отяготить совесть старого министра иностранных дел, но слишком хорошо известно, как Штайнмайера делали марионеткой в американских руках — Меркель тоже давали подержаться за «ниточку», поскольку она Штайнмайеру как бы начальница, всё ж таки.

И вот, сегодня СМИ ФРГ уведомляют, что в стране теперь новый министр — Зигмар Габриэль (возглавлял министерство экономики) сменил на этом посту Франка-Вальтера Штайнмайера. Новый глава МИД сразу же заявил (на встрече с коллегами-дипломатами в ходе процедуры передачи полномочий), что главное в его работе будет — евроатлантизм.

Так и цитируют: «Заявил о намерении отстаивать трансатлантическое торговое партнерство с США, о котором ранее критически высказывался новый президент США Дональд Трамп». Однако новый министр за сотрудничество с новыми лицами США. Но не просто так, а «на принципах взаимного уважения». И даже готов к переговорам с Рексом Тиллерсоном.

Ну, просто брачный контракт Штатов с Германией. Но первым делом — Париж. Уже 28 января Габриэль будет с визитом во Франции. И в первом же министерском обращении заговорил о «популистах» — осудил.

Формальная причина таких спешных перестановок — завершение полномочий президента Йоахима Гаука. Неформальная — выборы и пост нового канцлера. Точнее, старого, потому что на него нацелилась Меркель. «Благословил» ли её от имени своей фракции транс-националов Обама во время последнего приезда в ЕС или она сама догадалась захотеть опять быть канцлером — не вопрос. В этих кабинетах самодеятельности не бывает.

По этой причине один из главных участников в мировых и европейских событиях Штайнмайер отправляется в почётную ссылку на декоративный пост. А трансатлантисты вступили в последний бой с согражданами за право решать судьбу страны и Европы.

Ванговать тут нечего — кто загнан в угол, тот будет огрызаться. В ближайшее время вести из ФРГ будут приходить интересные и вряд ли минорно-лирические. Вообще-то, ожидается очень острая борьба. Ждём-с…


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теги: Россия, США, Украина, СМИ  
   
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  19.01.2017 18:04  
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