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опубликовано редакцией на Переводике 30.01.17 19:23
скаут: Memento Mori;
 
 

Фальсификация лекарств не пройдет

В России будут маркировать лекарства специальными кодами, чтобы любой
человек смог проверить происхождение упаковки с помощью сканера или смартфона, сможет проверить происхождение упаковки, убедиться, что это именно легальная продукция, а не какая-то поддельная.

Дмитрий Медведев  уже распорядился начать эксперимент по созданию автоматизированной системы учета лекарств.
 механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами
 противодействию обороту фальсифицированной, контрафактной продукции
 инициировали создание специальной автоматизированной системы, которая позволит отслеживать все этапы движения этой продукции (лекарств) от производителя до аптеки или больницы.

Но, прежде, чем сделать такую систему по всей стране, нужно протестировать ее возможности, ее вероятные проблемы по отдельным позициям. Этим сейчас и будут заниматься уполномоченные органы.
Потом  уже можно будет думать об обязательности маркировки для всех участников такого рынка - для производителей, для дистрибьютеров, для торговой сети аптек.
 В случае выявления фальсифицированных лекарств будут  возбуждаться административные или уголовные  расследования.

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теги: Россия  
   
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