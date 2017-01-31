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опубликовано редакцией на Переводике 31.01.17 15:06
скаут: Miroslav;
 
 

Литва предлагает ЕС отторгнуть Калининградскую область от России

Кто-то совсем осмелел, оборзел и, видимо, почувствовал себя бессмертным. Прибалтийские страны под защитой НАТОвских батальонов окончательно потеряли связь с реальностью, это очевидно. Сегодня политики Литвы уже всерьез собираются отторгать Калининградскую область от России.

Депутат литовского Сейма Линас Бальсис в ходе дискуссии «Мир в 2017 году. Взгляд из Вильнюса» заявил, что, видите ли, время Калининграда закончилось, и призвал страны Евросоюза поставить вопрос о его государственной принадлежности.

«Время пользования бывшими землями Восточной Пруссии для Российской Федерации закончилось», - заявил Бальсис, добавив, что «Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование».

Как вам такая заявка? По-моему, литовцы вроде Балсиса исчерпали весь отведенный им лимит на использование мозга. Хотя, у подобных выступлений есть хорошее название – провокация.

Балсис провоцирует, на что получит из России большой привет, а потом будет верещать про тирана Путина, агрессивную Россию и прочее. Они там все сначала говорят, рассуждают, примают батальоны, проводят учения у границ России, даже заборы какие-то строят, а потом искренне удивляются усилению группировки российских войск у своих границ. И это уже становится поводом для того, чтобы залезть в карман налогоплательщикам и прикупить очередную партию американского или заподноевропейского вооружения.

Это проверенная схема, и Калининград, да, по сути, и Крым (который приводится литовским политиком в качестве довода, что послевоенному устройству Европы пришел конец) в данной ситуации ни при чем. Ну, какой там «взгляд из Литвы» и какое отторжение российской территории? Да Линас Балсис при слове Россия писается, если рядом не найдется крепкого НАТОвского плеча, желательно еще и американского. Поэтому его заявления можно расценивать как очередную провокацию в интересах западных поставщиков оружия.

На волне этой русофобии прибалтийские правительства скупают всякий хлам. Как, например, поступила та же Литва в конце 2016 года, купив в Германии 168 списанных гусеничных командно-штабных бронемашин M577 американского производства. Это чудо инженерной мысли увидело свет более полувека назад. Этим Литва собралась отторгать Калининградскую область от России?

Zolotoy


статью прочитали: 105 человек

   
теги: Россия, Прибалтика, НАТО  
   
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