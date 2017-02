"Он умрет в тюрьме": разведывательное сообщество готово использовать "крайние средства" против Трампа, говорит опытный источник

Дэвид Эдвардс

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп слушает вопрос на конференции "Американские воины в отставке" во время предвыборной остановки в Херндон, штат Вирджиния, США, 3 октября 2016 г. РЕЙТЕР/Майк Седжар

Американские чиновники по национальной безопасности, по сообщениям, готовы "применить крайние средства" после недавней атаки президента Дональда Трампа на разведывательное сообщество.

В серии твитов во вторник и в среду Трамп утверждал, что "реальным скандалом" является не то, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн солгал о его контакте с Россией. Вместо этого президент обрушился на то, что он сказал является "анти-американскими" утечками, приведшими к увольнению Флинна.

В среду бывший аналитик разведывательной службы АНБ Джон Шиндлер дал некоторое представление о реакции чиновников национальной безопасности.

"Теперь мы используем крайние средства", - написал он в Твиттере. "Война [разведывательного сообщества] переходит на новый уровень. Только что получил [электронное письмо от] опытного друга [в разведывательном сообществе], оно начиналось: "Он умрет в тюрьме".

"Американская разведка не является здесь проблемой", - добавил Шиндлер в другом твите. "А тайный сговор президента с российской разведкой является. Много деталей, но суть проста".

