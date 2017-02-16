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опубликовано редакцией на Переводике 16.02.17 15:30
скаут: Lilu; переводчик Lilu;
   
 

"Он умрет в тюрьме": разведывательное сообщество готово использовать "крайние средства" против Трампа, говорит опытный источник

Дэвид Эдвардс

 

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп слушает вопрос на конференции "Американские воины в отставке" во время предвыборной остановки в Херндон, штат Вирджиния, США, 3 октября 2016 г.  РЕЙТЕР/Майк Седжар

Американские чиновники по национальной безопасности, по сообщениям, готовы "применить крайние средства" после недавней атаки президента Дональда Трампа на разведывательное сообщество.  

В серии твитов во вторник и в среду Трамп утверждал, что "реальным скандалом" является не то, что бывший советник по национальной безопасности Майкл Флинн солгал о его контакте с Россией. Вместо этого президент обрушился на то, что он сказал является "анти-американскими" утечками, приведшими к увольнению Флинна.

Настоящая новость здесь то, почему из Вашингтона поступает так много незаконных утечек? Будут ли происходить эти утечки, когда я буду заниматься С.Кореей и т.д.?

- Дональд Д. Трамп (@realDonaldTrump)  14 февраля 2017


Информация незаконно передается терпящим провал @nytimes & @washingtonpost разведывательным сообществом (АНБ и ФБР?). Как и по России

- Дональд Д. Трамп  (@realDonaldTrump)  15 февраля 2017


Настоящий скандал здесь это то, что секретная информация незаконно раздается "разведкой" как конфеты. Очень не по-американски!

- Дональд Д. Трамп  (@realDonaldTrump)  15 февраля 2017 

В среду бывший аналитик разведывательной службы АНБ Джон Шиндлер дал некоторое представление о реакции чиновников национальной безопасности.

"Теперь мы используем крайние средства", - написал он в Твиттере. "Война [разведывательного сообщества] переходит на новый уровень. Только что получил [электронное письмо от] опытного друга [в разведывательном сообществе], оно начиналось: "Он умрет в тюрьме".

"Американская разведка не является здесь проблемой", - добавил Шиндлер в другом твите. "А тайный сговор президента с российской разведкой является. Много деталей, но суть проста".

US intelligence is not the problem here.

The President's collusion with Russian intelligence is.

Many details, but the essence is simple.

— John Schindler (@20committee) February 15, 2017

Теперь мы применим крайние средства. Война РС переходит на новые уровни. Только что получил имейл от опытного друга из РС, оно начиналось: "Он умрет в тюрьме". https://t.co/e6FxCclVqT

- Джон Шиндлер  (@20committee)  15 февраля 2017 


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теги: Дональд Трамп, США, разведка  
   
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