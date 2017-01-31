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опубликовано редакцией на Переводике 31.01.17 21:06
скаут: karlos1911;
 
 

Россия сегодня: борьба с терроризмом и ЧМ 2018 года

По факту, Россия сегодня чуть ли не единственная страна в мире, кто не пасует перед террористической угрозой, в то время, как тот же «Старый свет»,  не предпринимает попыток, чтобы, как-то себя защитить. 
  
Со стороны  Москвы не раз звучали предложения объединить усилия против боевиков, но «на - нет, и суда нет»: как гласит народная мудрость. Мы не привыкли навязывать свое мнение. Хотят европейцы своих шишек набить – никто ж, не запрещает!

Россия сегодня понимает, что бездействие в противостоянии с радикалами ни к чему хорошему не приведет. Террористы, когда видят страх, но не видят сопротивления, еще больше наглеть начинают. 

Я не вижу, например, ничего плохого в том, что ВКС РФ принимают участие в сирийской антитеррористической операции. Чем больше боевиков будет ликвидировано, тем безопаснее будет нам с вами. 
 
Смотрите сами: в то время как военнослужащие выполняют свой долг, Россия сегодня продолжает жить обычной жизнью. Продолжается активная подготовка к ЧМ по футболу. Представители антитеррористического комитета так же  работают в полную силу, значит, ни что не должно помешать проведению такого масштабного спортивного мероприятия. Россия сегодня, как в прочем и всегда, готова организовать все по высшему разряду и обеспечить безопасность.



статью прочитали: 2 человек

   
теги: Россия  
   
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