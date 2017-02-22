Юристы из "Команды 29" продолжат тяжбу против "фабрики троллей"

22 февраля суд отклонил иск к петербургской компании, публикующей в Сети комментарии в поддержку российских властей. Юристы из "Команды 29" продолжат тяжбу против "фабрики троллей".

В среду, 22 февраля, в Невском райсуде Санкт-Петербурга было оглашено решение по очередному иску к называемой "фабрике троллей" - ООО "Тека", сотрудники которой размещают в интернете комментарии в поддержку российских властей. Судья, огласив только резолютивную часть решения, постановила в полном объеме отказать в иске, поданном бывшей сотрудницей "фабрики" Ольгой Мальцевой.

Суть ее претензий к ООО "Тека" заключается в нарушении трудовых прав бывшими работодателями. А именно: трудоустройство Мальцевой не было оформлено официально, ей не полностью выплатили гонорары и не предоставили пособие по уходу за ребенком. С подробностями судебного разбирательства - корреспондент DW.

Не первое дело

Интересы Ольги Мальцевой представляют адвокаты "Команды 29" - неформального объединения юристов, правозащитников и журналистов, по их собственному признанию, ставящих своей целью борьбу с растущей закрытостью государственных органов в России.





Адвокат из "Команды 29" Максим Оленичев

Согласно представленным в суде письменным показаниям истицы, при приеме на работу с ней действительно не был заключен трудовой договор, поскольку работодатели хотели проверить ее в деле и обещали, что все будет оформлено задним числом. Чего так и не было сделано вплоть до прекращения сотрудничества с забеременевшей Мальцевой.

Кстати, это уже не первое дело против петербургской "фабрики троллей", возбужденное по иску бывших сотрудников. Летом 2015 года Петроградский районный суд Северной столицы удовлетворил иск Людмилы Савчук к ООО "Интернет-исследования", присудив в качестве символического возмещения морального ущерба затребованный истицей 1 рубль.

"Все получат по шапке"

С тех пор ООО "Интернет-исследования" поменяло название на ООО "Тека", но суть работы этой фирмы, судя по всему, осталась прежней. Об этом, кстати, свидетельствуют скриншоты распоряжений от руководства "Теки" своим сотрудникам в месенджере Telegram. Их своим адвокатам передала Ольга Мальцева.

В частности, в них говорится о необходимости поддержки Геннадия Онищенко в период его кампании по выборам в Госдуму, когда он соперничал с Дмитрием Гудковым. "Будет хоть один не перекрытый негативный коммент, все получат по шапке", - грозит инструктор "Теки" по имени Александр. И рядом - краткое предупреждение, подписанное "Олег Начальник": "Коллеги, будьте внимательны. Есть информация, что нас опять снимают. Не забываем про легенду. И закрытые шторы".

По свидетельству участников "Команды 29", среди этих скриншотов есть и записи, указывающие на причастность "фабрики троллей" к атакам на петербургских оппозиционных активистов и блогеров в 2016 году.

"Она сама - жертва информационной войны"

Людмила Савчук, выступавшая на слушаниях в качестве свидетеля истицы, отметила, что изначально Ольга Мальцева не была идеологическим оппонентом российских властей, внедрившимся в "Интернет-исследований" с целью последующего разоблачения фальсификаций "фабрики троллей".





Людмила Савчук

"Ольга была в числе многих сотен обманутых молодых людей, и я считаю, что она сама является жертвой информационной войны, которую государство ведет против своих же граждан", - заявила Савчук в разговоре с DW. И добавила: "Человек постепенно вырабатывает гражданскую позицию, и я надеюсь, что Ольга придет к пониманию того, чем ей приходилось заниматься".

Сама Мальцева по рекомендации членов "Команды 29" в суде не появлялась. Адвокаты мотивировали это тем, что маме малолетнего ребенка вредны треволнения, связанные с судебной тяжбой. Но если ее интересы в суде были представлены юристами и свидетелями, то сторона ответчика полностью проигнорировала рассмотрение иска.

"Мы надеялись, что ответчики появятся в суде и прояснят свою позицию. Но они никак не отреагировали на повестки из суда и на наши письма", - разводит руками Максим Оленичев из "Команды 29". По его мнению, такое поведение представителей ООО "Тека" свидетельствует об их неуважении к суду.

"Ставить точку рано"

Исковые документы были поданы в суд еще в начале ноября. После этого дважды проходили слушания, и с каждым разом присутствующих в зале журналистов становилось все меньше.

Максим Оленичев пояснил, что, в частности, съемочная группа австрийского канала ORF, снимающая документальный фильм о "фабрике троллей", надеялась на оглашение вердикта в начале февраля. К моменту оглашения решения суда командировка съемочной группы в Россию закончилась.

Оленичев, комментируя для DW вердикт суда, подчеркнул, что "Команда 29" не согласна с резолютивной частью решения. В полном объеме оно будет опубликовано 28 февраля, после чего в определенные законом сроки защита имеет право подать апелляцию. И, по словам адвоката, это обязательно будет сделано. "Ставить точку в этом деле, безусловно, рано", - заверил Максим Оленичев.

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