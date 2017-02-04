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опубликовано редакцией на Переводике 04.02.17 00:51
скаут: Федорыч; переводчик Федорыч;
 
 

Алеппо: после пяти лет войны возвращается нормальная жизнь


01/02/2017 16:23


В то время как переговоры о мире в Сирии все больше задерживаются, в Алеппо, после пяти лет военных действий постепенно возвращается нормальная жизнь. В частности, начал курсировать поезд между Алеппо и Багдадом, две местные команды сыграли в футбол. Об этом говорил Ватиканскому радио пастор местного прихода св. Франциска отец Ибрагим Альзабаг (Ibrahim Alzabagh). Он подчеркнул, что даже обычный футбольный матч, который смотрели около 5 тыс. зрителей, указывает на то, что жители этого города начинают думать об окружающем их положительно. Там не было никакого напряжения или конфликтов, совместное наблюдение за игрой дает выход отрицательным эмоциями. На вопрос, начинают ли семьи возвращаться в свои дома, пастор из Алеппо ответил:

"У нас есть сигналы, и это хорошо, потому что семьи, которые возвращаются, начинают обращаться к нам. Например, на днях вернулись две семьи из Венесуэлы и одна из Германии. Мы встречаем все больше и больше семей, которые приходят, чтобы поздороваться и сообщить о своем возвращении из-за границы. Но волну возвращений мы ожидаем весной, по окончании второго полугодия в школах », - сказал отец Ибрагим.

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теги: Сирия  
   
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