Сирийской операцией Россия напомнила Западу о Суворов

Переговоры в Астане подвели своеобразный итог российской антитеррористической операции в Сирии. Нет, конечно, война ещё не закончена, но уже почти никто не сомневается в окончательной победе Асада при поддержке России.

Представители сирийской оппозиции не скрывают того, что рады освободиться из-под управления Вашингтона. 13 группировок подписывают договор о режиме прекращения огня, гарантами которого выступают Россия, Иран и Турция. Вместе с тем, МИД России недвусмысленно намекает, что пора бы подумать и о послевоенном устройстве в Сирии, предлагая на обсуждение проект конституции.

Пора подвести предварительный итог, если не всей операции, то самой важной её части. Российская операция в Сирии без сомнения должна попасть в учебники по военному мастерству всех стран мира.

Посудите сами, когда 30 сентября 2015 года была объявлено о начале бомбардировок террористов в Сирии, западная пресса наперебой писала о том, что «утопающий» Асад потянет Россию вслед за собой.

Западные журналисты были уверены в том, что ограниченный контингент российских войск не сможет принципиально изменить положение сирийского президента, который в то время контролировал около 30% территории страны.

Оно и понятно, перед глазами у западных журналистов стояли примеры операций США и европейских сателлитов в Афганистане и Ираке, когда огромные по числу армии добивались сомнительных результатов.

Многолетние операции в Ираке и Афганистане привели лишь к тому, что в этих странах окреп терроризм и наркобизнес. Сами же западные вояки после уничтожения этих стран фактически абстрагировались от происходящего вокруг, изолировав себя на нескольких военных базах.

Однако российские лётчики с первых дней операции в Сирии порвали западным журналистам шаблон, напомнив им, что русские воюют умением, а не числом. Буквально месяц хирургических бомбардировок и силы Асада перестали повсеместно отступать, а кульминацией 16-месячной российской операции стало освобождение от террористов экономической столицы Сирии – города Алеппо.

Пожалуй, об эффективности российской операции лучше всего скажут сухие цифры.



