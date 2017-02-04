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опубликовано редакцией на Переводике 04.02.17 12:31
скаут: Miroslav;
 
 

Сирийской операцией Россия напомнила Западу о Суворов

Переговоры в Астане подвели своеобразный итог российской антитеррористической операции в Сирии. Нет, конечно, война ещё не закончена, но уже почти никто не сомневается в окончательной победе Асада при поддержке России.

Представители сирийской оппозиции не скрывают того, что рады освободиться из-под управления Вашингтона. 13 группировок подписывают договор о режиме прекращения огня, гарантами которого выступают Россия, Иран и Турция. Вместе с тем, МИД России недвусмысленно намекает, что пора бы подумать и о послевоенном устройстве в Сирии, предлагая на обсуждение проект конституции.

Пора подвести предварительный итог, если не всей операции, то самой важной её части. Российская операция в Сирии без сомнения должна попасть в учебники по военному мастерству всех стран мира.

Посудите сами, когда 30 сентября 2015 года была объявлено о начале бомбардировок террористов в Сирии, западная пресса наперебой писала о том, что «утопающий» Асад потянет Россию вслед за собой.

Западные журналисты были уверены в том, что ограниченный контингент российских войск не сможет принципиально изменить положение сирийского президента, который в то время контролировал около 30% территории страны.

Оно и понятно, перед глазами у западных журналистов стояли примеры операций США и европейских сателлитов в Афганистане и Ираке, когда огромные по числу армии добивались сомнительных результатов.

Многолетние операции в Ираке и Афганистане привели лишь к тому, что в этих странах окреп терроризм и наркобизнес. Сами же западные вояки после уничтожения этих стран фактически абстрагировались от происходящего вокруг, изолировав себя на нескольких военных базах.

Однако российские лётчики с первых дней операции в Сирии порвали западным журналистам шаблон, напомнив им, что русские воюют умением, а не числом. Буквально месяц хирургических бомбардировок и силы Асада перестали повсеместно отступать, а кульминацией 16-месячной российской операции стало освобождение от террористов экономической столицы Сирии – города Алеппо.

Пожалуй, об эффективности российской операции лучше всего скажут сухие цифры.


Здесь только стоит добавить, что Россия уже дважды сокращала воинский контингент в Сирии без потери качества. Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов под чутким руководством Сергея Шойгу постепенно повышал эффективность ударов ВКС, добиваясь необходимого результата меньшей воинской группировкой.

В общем, сирийская кампания Минобороны России войдёт в историю, как пример безоговорочной и одновременно рациональной победы. Запад пророчил России «второй Афганистан», Россия же ответила блестящей победой в суворовском стиле. Всё-таки ничего на Западе не знают о России, даже многочисленные эксперты и консультативные органы им не помогают.

Евгений Радугин

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теги: Россия, Сирия, Война  
   
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