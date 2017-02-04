Сирия: путь от «Тегерана» к «Ялте»

«Тройка» в Астане 6 февраля в Астане состоится техническая встреча по Сирии на экспертном уровне. Весьма показателен состав участников. В столицу Казахстана приедут специалисты из России, Турции, Ирана и ООН. Эксперты будут обсуждать реализацию утверждённого ранее режима прекращения огня. Фактически большая сирийская тройка будет доводить до блеска план кампании против террористов на 2017 год.



Спецпоссланник ООН Стефан Де Мистура напомнил, что договор о прекращении огня подписали представители 13 вооружённых группировок. Гарантами соблюдения договора выступают Россия, Турция и Иран.

Представителей США на переговоры не пригласили и, скорее всего, уже не пригласят, американцы утратили нити управления ситуацией в Сирии. Всерьёз Вашингтон теперь не воспринимают, даже представители оппозиции. Основные моменты переговоров во избежание недомолвок до США донесут представители ООН.

Очередь за Шойгу и Герасимовым

Если проводить исторические аналогии, то встреча в Астане по многим параметрам напоминает тегеранскую встречу союзников по антигитлеровской коалиции. Освобождение Алеппо окончательно закрепило за сирийскими правительственными силами стратегическую инициативу. Точно так же, как и Курская оборонительная операция и последовавшее контрнаступление окончательно закрепило наступательную инициативу за советской армией.

Теперь основными задачами Асада и его гарантов являются достижение окончательной победы над террористами с наименьшими издержками, а также определение послевоенной архитектуры Сирии и всего Ближнего Востока. Неслучайно на переговорах в Астане российскими дипломатами был представлен проект новой сирийской конституции. МИД России этим жестом подчеркнул, что окончание войны в Сирии уже не за горами.





Сирийская антитеррористическая операция России – это образцово-показательный пример взаимодействия дипломатов и военных. МИД России и Минобороны наносят по международному терроризму попеременные удары. Вслед за успешной операцией военных идёт закрепление её успехов в дипломатическом поле, после чего армия наносит новый удар. Лавров свой ход в Астане сделал, теперь очередь за ударом Шойгу.

Широкомасштабное наступление





Многие эксперты сейчас ломают голову, на каком же направлении нанесут удар сирийские войска. Звучат версии об операции в Идлибе для обеспечения контроля над границей с Турцией. Также озвучиваются версии о предстоящем наступлении на нефтяные районы страны, контролируемые ныне террористами ИГИЛ и зачистке террористических анклавов близ столицы. Шутка ли, боевики систематически обстреливают российское посольство в Дамаске. Общее у этих оценок то, что сирийская армия сосредоточится на решении какой-то одной задачи.

Однако опыт операций 2016 года показывает, в году нынешнем стоит ждать широкомасштабного наступления по всем фронтам. Начальник штаба Минобороны России Валерий Герасимов разработал целый ряд безупречных операций, которые планомерно учили сирийскую армию наступать, как можно большими силами, одновременно с этим формировались резервы, шла работа по повышению квалификации и оснащенности сирийских войск.





Сейчас настал благоприятный момент для того, чтобы воспользоваться плодами работы Шойгу и Герасимова и нанести сокрушительный удар по сирийским террористам. Режим прекращения огня создаёт для ан-Нусры крайне неблагоприятную диспозицию в Идлибе, террористам уже приходится распылять свои силы для противодействия своим бывшим оппозиционным союзникам. Оппозиционные силы сейчас выступают в роли своеобразных партизан, подготавливая почву для рассекающих ударов правительственных сил.

Террористические анклавы в Дамаске, Хомсе будут постепенно удушать при помощи блокады и специальных операций. Наступление на ИГИЛ будет осуществляться широким фронтом для недопущения досадных недоразумений вроде вынужденного отхода из Пальмиры. Силы игиловцев сейчас значительно растянуты по нескольким направлениям: Мосул, курды, Асад. Кулак «чёрные» могут собрать только на очень ограниченном участке, именно поэтому необходимо окружать их широким фронтом.





От «Тегерана» к «Ялте»

В конечном итоге широкомасштабное наступление по всем фронтам обеспечит новый дипломатический этап. «Тегеран» постепенно превратится в «Ялту». Тогда акценты в обсуждении окончательно переместятся от «режима прекращения огня» к проекту сирийской конституции.

Антон Орловский

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