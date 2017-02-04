Политика Украины и Минские соглашения – понятия не совместимые

По сути, нынешняя политика Украины нацелена чисто на отмывание денежных средств. Кто решит оспорить данный факт, пускай вспомнит, что Незалежная входит в рейтинг стран с высоким уровнем коррупции. Пока Порошенко находится у «руля», у Киева никто «лавры» не заберет.













Если серьезно, политика Украины не повод для шуток. Да и какой тут смех, когда от рук ВСУщников на Донбассе до сих пор погибают люди?! Порошенко и партия войны устраивают провокации и убивают своих, выставляя ополченцев, крайними чтобы показать себя угнетенными.





Толку, что оппозиция пытается напомнить Порошенко о выполнении Минских договоренностей? Политика Украины - это ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю.





Ни что не заставит Киев выполнить «Минск – II» по крайней мере, добровольно, а все потому, что нынешняя политика Украины и Минские соглашения – понятия не совместимые. Посмотрим, как Порошенко запоет, когда лишится финансовой поддержки Вашингтона. Мне кажется, что это может стать первым шагом ДНР и ЛНР на пути к миру.

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