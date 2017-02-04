навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
автор  
karlos1911
статей: 2
 
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
04.02.17   Редакция

Политика Украины и Минские соглашения – понятия не совместимые

(0)
 
02.02.17   Редакция

Глава ЕС рассматривает заявления Трампа как угрозы

(0)

последние за вчера, 03.02.17  
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
04.02.17 13:29    
jabalokez Военный магазин (1)
02.02.17 18:55    
dimka43 Скоро Новый год! (4)
29.01.17 08:20    
Олька Просто стихи (713)
27.01.17 11:51    
3674721 Запреты во благо (1)
26.01.17 05:40    
ISAHARX Россияне недовольны своей страной (102)
24.01.17 13:19    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (160)
22.01.17 12:13    
Олька Паркетная доска (2)
18.01.17 20:15    
landi Весёлые картинки (253)
 
опубликовано редакцией на Переводике 04.02.17 20:59
скаут: karlos1911;
 
 

Политика Украины и Минские соглашения – понятия не совместимые

По сути, нынешняя политика Украины нацелена чисто на отмывание денежных средств.  Кто решит оспорить данный факт, пускай вспомнит, что Незалежная входит в рейтинг стран с высоким уровнем коррупции. Пока Порошенко находится у «руля», у Киева никто «лавры» не заберет.



 Если серьезно, политика Украины не повод для шуток. Да и какой тут смех, когда от рук ВСУщников на Донбассе до сих пор погибают люди?! Порошенко и партия войны устраивают провокации и убивают своих, выставляя  ополченцев, крайними чтобы показать себя угнетенными. 

 Толку, что оппозиция пытается напомнить Порошенко о выполнении Минских договоренностей?  Политика Украины -  это ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не говорю. 

Ни что не заставит Киев выполнить «Минск – II» по крайней мере, добровольно, а все потому, что нынешняя политика Украины и Минские соглашения – понятия не совместимые. Посмотрим, как Порошенко запоет, когда лишится финансовой поддержки Вашингтона. Мне кажется, что это может стать первым шагом ДНР и ЛНР на пути к миру.

статью прочитали: 38 человек

Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 