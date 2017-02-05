Страны Евросоюза возьмутся за старое? В марте Брюссель планирует продлить срок действия антироссийских санкций

Что можно сказать, страны Евросоюза совершат ошибку, если примут решение продлить срок действия антироссийских санкций.





Речь не о том, что мы не готовы к такому повороту событий, просто на сегодняшний день ЕС несет большие финансовые потери. Европа уже потеряла более 20-ти миллиардов евро и неизвестно, сколько еще денег потеряет, если продолжит действовать по старой схеме.





Ладно, раньше страны Евросоюза были «за» санкции потому, что боялись гнева «Дядюшки Сэма», в этом была хоть какая-то логика, но сейчас, когда Обама отошел от дел, можно не жить с оглядкой, а смотреть вперед. Пора западным политикам жить своим умом и отстаивать собственные интересы. Если европейцы продлят санкции, то докажут, что ума-то у них нет.





Смех смехом, но в любом случае, решение остается за Брюсселем. То, что санкционная политика ЕС вредит лишь европейским странам, это факт. Просто кто-то боится себе в этом признаться.





Что касается России, мы смогли получить максимум пользы из сложившейся ситуации. Страны Евросоюза оказали услугу, когда ввели санкции. Это позволило правительству решить наболевшие проблемы с помощью импортозамещения, так что для нас все сложилось не самым худшим образом.