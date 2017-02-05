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karlos1911
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опубликовано редакцией на Переводике 05.02.17 14:53
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Страны Евросоюза возьмутся за старое? В марте Брюссель планирует продлить срок действия антироссийских санкций


Что  можно сказать, страны Евросоюза совершат ошибку, если примут решение продлить срок действия антироссийских санкций. 

Речь не о том, что мы не готовы к такому повороту событий, просто на сегодняшний день ЕС несет большие финансовые потери. Европа уже потеряла более 20-ти миллиардов евро и неизвестно, сколько еще денег потеряет, если продолжит действовать по старой схеме.

Ладно, раньше страны Евросоюза были «за» санкции потому, что боялись гнева «Дядюшки Сэма», в этом была хоть какая-то логика, но сейчас, когда Обама отошел от дел, можно не жить с оглядкой, а смотреть вперед. Пора западным политикам жить своим умом и отстаивать собственные интересы. Если европейцы продлят санкции, то докажут, что ума-то у них нет.

 Смех смехом, но в любом случае, решение остается за Брюсселем.  То, что санкционная политика ЕС вредит лишь европейским странам, это факт. Просто кто-то боится себе в этом признаться. 

Что касается России, мы смогли получить максимум пользы из сложившейся ситуации. Страны Евросоюза оказали услугу, когда ввели санкции. Это позволило правительству решить наболевшие проблемы  с помощью импортозамещения, так что для нас все сложилось не самым худшим образом.

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теги: Запад  
   
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